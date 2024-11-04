¡Ö¼«»¦¹Ô°Ù¤ËÅù¤·¤¤¡×¡¡¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥óÈãÈ½¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬È¿ÂÐ±¿Æ°¤Î¡È¿¿°Õ¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤è¤ê¤âÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡×
À½Ìô²ñ¼Ò¤¬¥ï¥¯¥Á¥óÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ä
¡ÖmRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤ä¡ÖÁÈ´¹¤¨¥¿¥ó¥Ñ¥¯¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ì¥×¥ê¥³¥ó¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÄê´üÀÜ¼ï¡£ÌÜ²¼¡¢¤³¤Î¿·¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò½ä¤êßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÏÀÁè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿ÈÌ¿¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ã¤¿·Ù¾â¤«¡£Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Õ¥¡¥ë¥Þ¼Ò¤Î¾®ÎÓ¼ÒÄ¹
¡¡10·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÄê´üÀÜ¼ï¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¡Ö65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤ä¡Ö60ºÐ°Ê¾å¤ÎÆÃÄê¤Î´ðÁÃ¼À´µ¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÀÜ¼ïÈñÍÑ¤âÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÍÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´³Û¸øÈñÉéÃ´¤Î¡ÖÆÃÎãÎ×»þÀÜ¼ï¡×¤¬º£Ç¯3·îËö¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÏÀÁè¡×¤â¤è¤¦¤ä¤¯²¼²Ð¤Ë¡½¡½¡£°ì»þ¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤ËÄê´üÀÜ¼ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¥×¥ê¥³¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¡Ö¥³¥¹¥¿¥¤¥Ù¶ÚÃíÍÑ¡×¡£¤³¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ëÌÀ¼£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¡ÖMeiji Seika¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡¥ë¥Þ¼Ò¡Ë¡×¤¬¡¢10·î8Æü¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë2ÃÄÂÎ¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ëÁÐÊý¤Î¼çÄ¥
¡¡Æ±¼Ò¤«¤é¡ÖÈó²Ê³ØÅª¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃÄÂÎ¡×¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖmRNA¥ï¥¯¥Á¥óÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×¤È¡ÖÆüËÜ´Ç¸îÎÑÍý³Ø²ñ¡×¤Î2ÃÄÂÎ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¹ñÌ±Ï¢¹ç¤Ï°å»Õ¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÁÏÀß¼Ô¤Î°ì¿Í¤ÇÉûÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ëÂ¼¾å¹¯Ê¸»á¤Ï¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¥²¥Î¥àÁÏÌô¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¡£¤Þ¤¿¡¢´Ç¸îÎÑÍý³Ø²ñ¤âÎò»Ë¤³¤½¸Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø²ñ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡È²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡É°åÎÅµ¡´Ø¤ä¹ÔÀ¯¤Ë¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Ï¤½¤ì¤ò¡È²Ê³Ø¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿ÈðëîÃæ½ý¡É¤ÈÂª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½¾õ¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ëÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
¥ì¥×¥ê¥³¥óÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢È¿ÂÐ±¿Æ°¤Î¡Ö¿¿°Õ¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÌ±Ï¢¹ç¤ÎÂ¼¾å»á¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡Â¼¾å»á¤ÏÅìµþÂç³ØÌô³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡¤ÎÌô³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤äÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÅìµþÍý²ÊÂç³Ø´ðÁÃ¹©³ØÉô¶µ¼ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÏÌô²Ê³Ø¤äÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø¡¢ÌÈ±Ö°å³Ø¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤¿mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡ØmRNA¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼RNA¡Ë¡Ù¤òºÙË¦¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹³ÂÎ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¤½¤ÎmRNA¤¬ºÙË¦Æâ¤Ç¼«¸ÊÁýÉý¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿·çÅÀ¤ä´í¸±À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥×¥ê¥³¥óÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
°ìÅÙ¤ÎÀÝ¼è¤ÇÄ¹´ü´Ö¡¢¹³ÂÎ¤ÎÍ¶Æ³¤¬
¡¡¤½¤â¤½¤âmRNA¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÙË¦Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅÁÎáÌò¤ÎÆ¯¤¤òÃ´¤¦Êª¼Á¡£Èà¤é¤¬¡ÈÅÁÎá¡É¤¹¤ë¤Î¤ÏºÙË¦¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò»ºÀ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¦Àß·×¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥²¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥È¥²¤ò½É¼ç¤ÎºÙË¦¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÆÍ¤»É¤¹¤³¤È¤ÇºÙË¦¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢´¶À÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤È¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀß·×¿Þ¤òÆÃ¼ì¤Ê»é¼Á¤ÎËì¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¤â¤Î¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤ÈÂÎÆâ¤ÎºÙË¦¤¬Àß·×¿Þ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò»ºÀ¸¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤¬Í¶Æ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¤ä½Å¾É²½¤¬Í½ËÉ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢mRNA¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½¾Íè¤ÎmRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¤ÊºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÊ¬²ò¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀÜ¼ï¸å¤Î¹³ÂÎÎÌ¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ÀÜ¼ï¡×¤Ê¤ÉÉÑ²ó¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢mRNA¤¬ºÙË¦Æâ¤Ç¼«¸ÊÁýÉý¤¹¤ë¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÎÀÜ¼ï¤Ç¤âÄ¹´ü´Ö¡¢¹³ÂÎ¤ÎÍ¶Æ³¤¬Â³¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼«»¦¹Ô°Ù¤ËÅù¤·¤¤¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎmRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥ê¥¹¥¯¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¼çÍ×¤Ê¤â¤Î¤òµó¤²¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤è¤¦¡£
¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖIgG4¡×¤È¤¤¤¦¹³ÂÎ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë
¡¦mRNA¤òÊñ¤àÆÃ¼ì¤Ê»é¼Á¤ÎËì¤¬¡¢Á´¿È¤Î´ï´±¤Ç±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶¯¤¤ÆÇÀ¤¬¤¢¤ë
¡¡Â¼¾å»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÊó¹ð¤äÏÀÊ¸¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÆÇÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë200ËÜ°Ê¾å¤ÎÏÀÊ¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ÆÇÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜÍè¤ÏÌµÆÇ²½¡¦¼åÆÇ²½¤¹¤ë½èÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤ò¤»¤º¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂÎÆâ¤Ç»ºÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¤ËÅù¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡ÒIgG4¤¬Í¶Æ³¤µ¤ì¤ì¤Ð¥ï¥¯¥Á¥ó³«È¯¤Ï¼ºÇÔ¡Ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉIgG4¤ÏÌñ²ð¤Ê¹³ÂÎ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢
¡ÖmRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡£¤½¤¦¤·¤ÆÌÈ±Ö¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢ºÙË¦¤Î¥ß¥¹¥³¥Ô¡¼¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÈôË÷¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¤¦¤Ä¤ë·üÇ°¤¬¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò´÷Èò¤¹¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥ì¥×¥ê¥³¥óÆÈ¼«¤Î´í¸±À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖmRNA¤¬¼«¸ÊÁýÉý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢ÂÎÆâ¤ÇÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬»ºÀ¸¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ø¥·¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤¿¿Í¤«¤éÊÌ¤Î¿Í¤Ë¡ÈÅÁÇÅ¡É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤Î·ì¤äÂÃ±Õ¡¢ÊìÆý¤Ë¤ÏºÙË¦¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥¯¥½¥½¡¼¥à¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥×¥ê¥³¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥¨¥¯¥½¥½¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤â¼«¸ÊÁýÉý¤·¤¿mRNA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢ÈôË÷¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¤¦¤Ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤à¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÃÎ¸«¡É¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¼¾å»á¤é¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¼¾å»á¤Ï¡¢
¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Þ¼Ò¤Î¡ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡É¤âÍ¾¤ê¤ËÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆ¬¤ò¤³¤óËÀ¤Ç¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Õ¥¡¥ë¥Þ¼Ò¤ä¥ì¥×¥ê¥³¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¼Ò¤ËµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Èà¤é¤Ë¸ø³«¼ÁÌä¾õ¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ë¥Þ¼Ò¤Î¸ÜµÒÁë¸ý¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¯¤¹¤êÁêÃÌ¼¼¡Ù¤ÎÊý¤È1»þ´Ö¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤±¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼Â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤À¤±ÂÐÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÅú¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¡ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡É¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¸«¼±¤òµ¿¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤è¤ê¤âÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡×
¡ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡É¤ÎÊóÆ»¸å¡¢Â¼¾å»á¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ë¥Þ¼Ò¤«¤é¡Ö·Ù¹ð½ñ¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢
¡Ö¤½¤³¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ç²Ê³ØÅª¤ÊÈ¿ÏÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍ¸úÀ¡¦°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡È¸·³Ê¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë´ð¤Å¤¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤¬¾µÇ§¤·¤¿¡É¤ÈÌæÀÚ¤ê·¿¤Î¼çÄ¥¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤ä¸üÏ«¾Ê¤¬100¡óÀµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌô³²¤Ê¤Éµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë860Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÈÀÜ¼ï¸å»àË´¡É¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤¹¤°ÀÜ¼ï¤òÃæ»ß¤·¤ÆÈï³²¾õ¶·¤òÀººº¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÂÐ±þ¤«¤é¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ø¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤è¤ê¤âÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤·¤«´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂ¼¾å»á¡Ë
¡¡¸åÊÔ¡Ú¡ÖÈ¿¥ï¥¯ÃÄÂÎ¤Ï¡È°Ç¤Î·ÐºÑ·÷¡É¤ò·ÁÀ®¡×¡¡¥ì¥×¥ê¥³¥ó¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤¬È¿ÂÐ±¿Æ°¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¡¡²Ê³Ø¼Ô¡¢°å¼Ô¤ÏÂÐÎ©¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Û¤Ç¤Ï¡¢À½Ìô²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯10·î31Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÂçÁ¥,
Áòº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Êè,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ë¡Í×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¬Ìä²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê