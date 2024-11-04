¸µ¾Þ¶â½÷²¦¡¦Ê¿À¥¿¿Í³Èþ¡¡¤á¤¤¡¦ÃÝÅÄÎï±û¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼Ä©Àï¤ËËÜ²»¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÄÌÍÑ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¸µ¾Þ¶â½÷²¦¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£±¾¡¤ÎÊ¿À¥¿¿Í³Èþ¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¡¢¹ñÆâ³«ºÅ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ô£Ï£Ô£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ê£±£°·î£³£±Æü¡Á£³Æü¡¢¼¢²ì¡¦À¥ÅÄ£Ç£Ã¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ØËÜ³Ê»²Àï¤¹¤ë¤á¤¤¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê£²£±¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤ØËÜ²»¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ¤Ï£±£²·î¤ËÍèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ø»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Î²òÀâ¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿À¥¤Ï¡¢¤á¤¤¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤Ø¹Ô¤¯Á°¤Ë¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÇÎÉ¤¯¤Æ¤âÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò»î¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼·Ð¸³¼ÔÌÜÀþ¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÄÌÍÑ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡ÊÁ´ÊÆ¡Ë½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¾å°Ì¡Ê£¹°Ì¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥³¡¼¥¹¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤·¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤â¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡¢¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Îø¤·¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éð¼Ô½¤¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¦¤Þ¤¤¿Í¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤â¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤·¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤ï¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£¿´¶¯¤¤àÀèÇÚá¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯ÃÝÅÄ¤Î³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£