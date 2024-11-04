Âç¸¶Í¥Çµ¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤¬¥¹¥´¥¤¡ª¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÏÍÌ¾½÷Í¥¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î£²¿Í¡×¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¸µ£Ä£ò£å£á£í£µ¤Ç½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¡££²£µºÐ¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢£´ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö£²£°£²£µÇ¯£²·î£·ÆüÈ¯Çä¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¢å£²£µ¡Ù¡×¤ÈÈÎÇäÆü¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òµ¤¹¤È¡¢¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤¿º£¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ä¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£À§Èó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÂç¸¶Í¥Çµ¡ßÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¡ºÇ¶¯¤Î£²¿Í¡×¡ÖÈ¯É½¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡£