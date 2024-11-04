Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç¥¤¥Î¥·¥·ÌÜ·â¾ðÊó¡¡·Ù»¡¤¬·Ù²ü¡¡11·î1Æü¤Ë¤Ï½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·4¿Í¥±¥¬
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç3ÆüÌë¡¢×Ñ×Ë¤¹¤ë¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç¤Ï11·î1Æü¤Ë¤â¥¤¥Î¥·¥·¤¬½ÐË×¤·¡¢¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èÀéÁá¤Ç¡Ö¥¤¥Î¥·¥·1Æ¬¤¬×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤¬½ÐÆ°¤·¡¢ÌÜ·â¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ç·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç¤Ï11·î1Æü¤Ë¤â¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÃËÀ4¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ï¡Ö»É·ã¤»¤º¡¢¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£