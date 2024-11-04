¡Ú¤ß¤ä¤³S¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡¢§3Ãå¥í¡¼¥É¥¢¥ô¥Ë¡¼¥ë¡Ê´äÅÄË¾¡Ë¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¾¡¤ÁÇÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¢§4Ãå¥Ï¥Ô¡Ê¹¬¡Ë¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÇÏ¾ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÅ¸³«¤¬¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§5Ãå¥ß¥Ã¥¡¼¥Ì¥Á¥Ð¥Ê¡ÊM¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¡ËÆâ¤Î¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤±¤É¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤é¡£
¡¡¢§6Ãå¥À¥ó¥Æ¥Ð¥í¡¼¥º¡ÊÃÄÌî¡Ë¾ºµéÀï¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤é¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¢§7Ãå¥Ç¥ê¥«¥À¡ÊÉÍÃæ¡Ë¤¤¤¤ÇÏ¤À¤È»×¤¦¡£²´ÇÏ¤Î¹ü¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ÌÆÇÏÆ±»Î¤Ê¤é¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¢§8Ãå¥È¥¦¥»¥Ä¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¤º¤Ö¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¡Ê¥Ú¡¼¥¹¤¬¡ËÎ®¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡£
¡¡¢§9Ãå¥ê¥×¥ì¡¼¥¶¡Ê¹ñÊ¬Í¥¡Ë¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡£
¡¡¢§11Ãå¥É¥¥¥é¥¨¥ì¡¼¥Ç¡ÊËÌÂ¼Í§¡Ë¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§12Ãå¥í¥³¥Ý¥ë¥Æ¥£¡Ê´Ý»³¡Ë¤³¤³¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜÄ´»Ò¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡¢§13Ãå¥²¥ó¥Ñ¥Á¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¡ÊÅÄ¸ý¡ËÎ®¤ì¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§14Ãå¥ß¥È¥Î¥ª¡¼¡Ê¾¾»³¡Ë¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·ÇÏ¤Ç¤Ï¹Å¤µ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢Á°Áö¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§15Ãå¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¦¥©¥ê¥¢¡ÊÌîÃæ»Õ¡Ë¼«Ê¬¤Î·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£