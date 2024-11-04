¡ÚµþÅÔ¿·ÇÏÀï¡Û¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¡¼¥¯¡¡²ÚÎï¤ËÈ´¤±½Ð¤·½é¿Ø¾þ¤ë¡¡ÅÄ¸ý¡ÖºÇ¸å3F¤ÎµÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µþÅÔ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÏÁ°È¾1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬61ÉÃ5¤È¤æ¤Ã¤¿¤êÎ®¤ì¤ëÃæ¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¡¼¥¯¡Ê²´¡áÀÐ¶¶¡¢Éã¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ó¥ë¥É¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å3F¤ÎµÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼Â´¶¡£ÀÐ¶¶»Õ¤Ï¡ÖÄ´¶µ¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ©¸¯¤¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ¤À¤¬ÁÇÄ¾¤À¤·°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÇÏ¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö·Î¸Å¤ò¤¤Ä¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÊüËÒ¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£