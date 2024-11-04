ÉÂ±¡Á¥Æ³Æþ¤Ø¡¡ºÒ³²»þ¤Î°åÎÅ»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤è
¡¡Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÒ³²¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åç¹ñ¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢³¤Ï©¤ò°åÎÅ»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òµÞ¤®¤¿¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¡¢ºÒ³²¤ä´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç»þ¤Ê¤É¤ËÉÂ±¡Á¥¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£°åÎÅµ¡ºà¤äÉÂ¾²¤òÍÑ°Õ¤·¤¿Á¥¤Ë¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÈïºÒ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤äÈÂÁ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯¤Îºå¿ÀÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢ÉÂ±¡Á¥¤ÎÉ¬Í×À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Â¿³Û¤Î·úÂ¤Èñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²þ¤á¤ÆÆ³Æþ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡Á¥¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÄ°÷Î©Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÅöÌÌ¡¢ÀìÍÑ¤ÎÁ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þ¤ËÌ±´Ö¤Î¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æµ¡ºà¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢µÒ¼¼¤òÉÂ¾²¤Ë¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÂ±¡Á¥¤ò¼ÂºÝ¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê°åÎÅÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é°åÎÅ¿Íºà¤ò½¸¤á¤ë¤«¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë¼ê½ç¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¼ê´Ö¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦·±Îý¤â½Å¤Í¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡¢·³¤¬ÉÂ±¡Á¥¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ³¤·³¤Ï¥Ù¥Ã¥É¿ô£±£°£°£°¾²¤ÎÉÂ±¡Á¥¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢ºÒ³²»þ¤Î³èÍÑ¤¬Á°Äó¤Î¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¼¼¤ä½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿Á¥¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢È¯À¸¤·¤¿ºÒ³²¤Ç¤Ï¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤òÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ØµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÒ³²»þ¤ÏÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢Î¦Ï©¤Ç¤Î´µ¼Ô¤ÎÈÂÁ÷¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÈïºÒÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¤±¤¬¿Í¤¬»¦Åþ¤·¤Æ°å»Õ¤é¤¬Æþ±¡´µ¼Ô¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÉÂ±¡Á¥¤òµ¡Æ°Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹âÎð¼Ô¤ËÈïºÒÃÏ³°¤ØÅ¾±¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÂÎÄ´¤ò°²½¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡Á¥¤Ê¤é¤Ð¡¢°å»Õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤¬°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËºÒ³²»þ¤Î»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ë£Î£Ð£Ï¤¬¡¢°åÎÅ¤Ë»È¤¦Á¥¤òÆÈ¼«¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÌ±´ÖÃÄÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë±¿ÍÑÂÎÀ©¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¤ÊÆ»Ï©¤¬ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢³¤´ßÀþ¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¹Á¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈïºÒÃÏ¤Î¹Á¤¬Â»½ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶áÎÙ¸©¤Î¹Á¤ò»È¤¦ÊýË¡¤â°ì°Æ¤À¡£¤¢¤é¤æ¤ë»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¡¢¹ñ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¶¨µÄ¤·¤Æ±¿ÍÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£