¥³¥áÀ¯ºö¡¡Ä¹°ú¤¯²Á³Ê¹âÆ¤ÎÉéÃ´¤Ï½Å¤¤
¡¡¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Ä¹°ú¤¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÀ¯ºö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢º£¸å¤Î¥³¥áÀ¯ºö¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥³¥á¤ÎÉÊÉÔÂ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡£··î¤Þ¤Ç¤Ï½¸²Ù¤ä¾®Çä¤ê¤ÎÉÊÉÔÂ¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¸·î¤ËÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÎ×»þ¾ðÊó¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇã¤¤¤À¤á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹ØÆþÎÌ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç£²¡Á£´³äÁý¤¨¤ÆÉÊÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£°£²£³Ç¯»ºÊÆ¤«¤é£²£´Ç¯»ºÊÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÃ¼¶´ü¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¶¡µëÎÌ¤ÎÉÔÂ¤¬ÉÊÇö¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÉÊÉÔÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾ð¤ÎÇÄ°®¤ä¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤äÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤¬ÃÙ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ò¾·¤¤¤¿¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ê£Á¤Ê¤É¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤ä¾®Çä¤ê¤Ê¤É¤Ë¡¢½¸²ÙÎÌ¤äÈÎÇäÎÌ¡¢ºß¸ËÎÌ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤òÅ°Äì¤·¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Çã¤¤¤À¤á¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿×Â®¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥³¥á¤ÎÉÊÉÔÂ¤ÏÏÂ¤é¤¤¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë£±£°·î¤ÎÅìµþÅÔ¶èÉô¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ç¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¿©ÎÁÁ´ÂÎ¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£³¡¦£¸¡ó¤Î¾å¾º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥áÎà¤Ï£¶£²¡¦£³¡ó¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¡¢£µ¥¥í¡¦¥°¥é¥àÆþ¤ê¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê£±£°£°£°±ß°Ê¾å¹â¤¤£³£°£°£°±ßÄ¶¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥áÀ¯ºö¤Î´ðËÜ¤Ï²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ë¤¢¤ë¡£Êª²Á¹â¤Ï¹ñÌ±¤ÎºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤À¡£ÆÃ¤Ë¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬À¸³è¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡£²£´Ç¯»ºÊÆ¤Îºî¶·¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ê£Á¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¸»º¼Ô¤ËÁ°Ê§¤¤¤¹¤ë³µ»»¶â¤Ï¡¢¼çÍ×»ºÃÏ¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê£²¡Á£´³ä¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÈîÎÁ¤äÇ³ÎÁÈñ¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥áÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¿å½à¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÊÆÎ¥¤ì¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇÀ²È¤¬¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥³¥áÀ¯ºö¤ÎºÆ¹Í¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤ò¸«¹þ¤ß¡¢²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¡¢Çþ¤äÂçÆ¦¡¢»ôÎÁÍÑÊÆ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¾ºî¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¡¢À¸»º¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¼ûµë·×²è¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£ºÆÈ¯¤òËÉ¤°½ÀÆð¤Ê¤¢¤êÊý¤âÃµ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£