インテルvsベネチア スタメン発表
[11.3 セリエA第11節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 20 ハカン・チャルハノール
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ベネチア]
先発
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 4 ジェイ・イツェス
DF 15 ジョルジオ・アルターレ
DF 30 ミヒャエル・スヴォボダ
MF 5 リドヘシアーノ・ハプス
MF 7 フランチェスコ・ザンパーノ
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 22 ドメン・チルニゴイ
MF 38 マグヌス・アンデルセン
FW 11 G. Oristanio
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 1 イェッセ・ヨロネン
GK 23 マッテオ・グランディ
DF 21 リッチー・サグラード
DF 25 ジョエル・シンティエンヌ
DF 27 アントニオ・カンデーラ
DF 33 マリン・シュヴェルコ
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 10 ジョン・イボア
MF 32 アルフレッド・ダンカン
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 80 サード・エル・ハダド
MF 97 イサ・ドゥンビア
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
FW 45 アントニオ・ライモンド
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 20 ハカン・チャルハノール
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ベネチア]
先発
GK 35 フィリップ・スタンコビッチ
DF 4 ジェイ・イツェス
DF 15 ジョルジオ・アルターレ
DF 30 ミヒャエル・スヴォボダ
MF 5 リドヘシアーノ・ハプス
MF 7 フランチェスコ・ザンパーノ
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 22 ドメン・チルニゴイ
MF 38 マグヌス・アンデルセン
FW 11 G. Oristanio
FW 20 ヨエル・ポーヤンパロ
控え
GK 1 イェッセ・ヨロネン
GK 23 マッテオ・グランディ
DF 21 リッチー・サグラード
DF 25 ジョエル・シンティエンヌ
DF 27 アントニオ・カンデーラ
DF 33 マリン・シュヴェルコ
DF 79 フランコ・カルボーニ
MF 6 ジャンルカ・ブジオ
MF 10 ジョン・イボア
MF 32 アルフレッド・ダンカン
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 80 サード・エル・ハダド
MF 97 イサ・ドゥンビア
FW 9 クリスティアン・ギトケアー
FW 45 アントニオ・ライモンド
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります