¡ÚÆüËÜ£Ó¡ÛDeNAàÆüËÜ°ì¥Ó¡¼¥ë¤«¤±á180Ëü¿Í¤¬À¸»ëÄ°¡¡»°±º´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¡Ö180Ëü¿Í¡ª¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò£´¾¡£²ÇÔ¤ÇÀ©¤·¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£Ä£å£Î£Á¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬£³Æü¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡×¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£´£°£°£°ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó£±£¸£°Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¸á¸å£±£±»þ£³£·Ê¬¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Î·¬¸¶¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤Î¥Ó¡¼¥ëÃ®¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ×ÀïÂÖÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±£¸£°Ëü¿Í¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¹¶¤á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢Ç®¤¤À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£