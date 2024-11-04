[11.3 ラ・リーガ第12節](ラモン・サンチェス・ピスファン)

※26:30開始

<出場メンバー>

[セビージャ]

先発

GK 1 アルバロ・フェルナンデス

DF 3 アドリア・ペドロサ

DF 4 キケ・サラス

DF 23 マルコン

DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ

MF 6 ネマニャ・グデリ

MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ

MF 26 フアンル・サンチェス

FW 7 アイザック・ロメロ

FW 11 ドディ・ルケバキオ

FW 27 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ

控え

GK 31 アルベルト フローレス

GK 33 Matías Árbol

DF 15 ゴンサロ・モンティエル

DF 16 ヘスス・ナバス

DF 19 バレンティン・バルコ

DF 35 Ramón Martínez

MF 8 ペドロ・オルティス

MF 18 ルシアン・アグメ

MF 20 ジブリル・ソウ

FW 9 ケレチ・イヘアナチョ

FW 14 ペケ・フェルナンデス

FW 41 Isra Domínguez

監督

ガルシア・ピミエンタ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 12 ハビ・ロペス

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 27 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 14 久保建英

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 25 ジョン・マグナセライア

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 19 ウマル・サディク

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります