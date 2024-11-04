セビージャvsソシエダ スタメン発表
[11.3 ラ・リーガ第12節](ラモン・サンチェス・ピスファン)
※26:30開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 4 キケ・サラス
DF 23 マルコン
DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 26 フアンル・サンチェス
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 11 ドディ・ルケバキオ
FW 27 スタニス・イドゥンボ・ムザンボ
控え
GK 31 アルベルト フローレス
GK 33 Matías Árbol
DF 15 ゴンサロ・モンティエル
DF 16 ヘスス・ナバス
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 35 Ramón Martínez
MF 8 ペドロ・オルティス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 20 ジブリル・ソウ
FW 9 ケレチ・イヘアナチョ
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 41 Isra Domínguez
監督
ガルシア・ピミエンタ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
※26:30開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 1 アルバロ・フェルナンデス
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 4 キケ・サラス
DF 23 マルコン
DF 32 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 12 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 26 フアンル・サンチェス
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 11 ドディ・ルケバキオ
控え
GK 31 アルベルト フローレス
GK 33 Matías Árbol
DF 15 ゴンサロ・モンティエル
DF 16 ヘスス・ナバス
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 35 Ramón Martínez
MF 8 ペドロ・オルティス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 20 ジブリル・ソウ
FW 9 ケレチ・イヘアナチョ
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 41 Isra Domínguez
監督
ガルシア・ピミエンタ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 12 ハビ・ロペス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります