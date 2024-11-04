¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºvs¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè10Àá¡Û(Stadium de Toulouse)
¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º 1-0(Á°È¾0-0)¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥È]¥¶¥«¥ê¥¢ ¥¢¥Ö¥Õ¥é¥ë(84Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¹]ÃæÂ¼·ÉÅÍ(77Ê¬)¡¢¥Î¥¢¡¦¥µ¥ó¥®(81Ê¬)¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë•¥¢¥°¥Ð¥É¥¥(86Ê¬)
¨¦°ËÅì½ãÌé¥¯¥í¥¹¢ªÃæÂ¼·ÉÅÍ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ï¥Ð¡¼Ä¾·â¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï³«Ëë¹¥È¯¿Ê¤«¤é°ìÅ¾3Ï¢ÇÔ
¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º 1-0(Á°È¾0-0)¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥È]¥¶¥«¥ê¥¢ ¥¢¥Ö¥Õ¥é¥ë(84Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¹]ÃæÂ¼·ÉÅÍ(77Ê¬)¡¢¥Î¥¢¡¦¥µ¥ó¥®(81Ê¬)¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë•¥¢¥°¥Ð¥É¥¥(86Ê¬)
¨¦°ËÅì½ãÌé¥¯¥í¥¹¢ªÃæÂ¼·ÉÅÍ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ï¥Ð¡¼Ä¾·â¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï³«Ëë¹¥È¯¿Ê¤«¤é°ìÅ¾3Ï¢ÇÔ