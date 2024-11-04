マンチェスター・Uvsチェルシー スタメン発表
[11.3 プレミアリーグ第10節](オールド トラフォード)
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 H. Amass
MF 57 J. Fletcher
MF 75 J. Fitzgerald
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 36 E. Wheatley
監督
ファン・ニステルローイルート
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 6 レビ・コルウィル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 40 レナト・ベイガ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 H. Amass
MF 57 J. Fletcher
MF 75 J. Fitzgerald
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 36 E. Wheatley
監督
ファン・ニステルローイルート
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 6 レビ・コルウィル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 40 レナト・ベイガ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります