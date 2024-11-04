[11.3 プレミアリーグ第10節](オールド トラフォード)

※25:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 35 ジョニー・エバンス

DF 41 H. Amass

MF 57 J. Fletcher

MF 75 J. Fitzgerald

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 36 E. Wheatley

監督

ファン・ニステルローイルート

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 6 レビ・コルウィル

DF 24 リース・ジェームズ

DF 27 マロ ギュスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 15 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 5 ブノワ・バディアシル

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 ミハイロ・ムドリク

MF 40 レナト・ベイガ

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 18 クリストファー・エンクンク

監督

エンツォ マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります