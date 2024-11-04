J1Ê¡²¬Íèµ¨¿·´ÆÆÄ¤ËÄ®ÅÄ¤Î¶âÌÀµ±¥Ø¥Ã¥ÉºÇÍÎÏ¡¡°ÛÎã¤Î¹ßµé¤«¤éSµéºÆ¼èÆÀ¤Ç¸½¾ì¥È¥Ã¥×Éüµ¢¤Ø
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÍèµ¨¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¶âÌÀµ±¡Ê¥¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê43¡Ë¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â»á¤ÏÄ»À´¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç»ØÆ³¼Ô¤ò»Ï¤á¡¢21Ç¯¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÂàÇ¤¸å¡¢»ØÆ³»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Sµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤«¤éAµé¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ë°ÛÎã¤Î¹ßµé½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£23Ç¯¤ËÅö»þJ2¤ÎÄ®ÅÄ¤Ç¸½¾ìÉüµ¢¤·¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¤·º£Ç¯2·î¤ËSµé¤òºÆ¼èÆÀ¡£¥×¥í½é»ØÆ³¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÄ®ÅÄ¤Î½é¾º³Ê¤ò»Ù¤¨¡¢J1¤Ç¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ9°Ì¤ËÉâ¾å¡£º£µ¨3»î¹ç¤ò»Ä¤·¡¢Íèµ¨¤ÎJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»Ø´ø5Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¶â¡¡ÌÀµ±¡Ê¥¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡Ë1981Ç¯¡Ê¾¼56¡Ë5·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£´Ú¹ñÀÒ¡£½é¼Ç¶¶ËÜ¹â¤«¤é2000Ç¯¤Ë»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢J2ÉÙ»³¤Ê¤É¤ÇDF¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤Î12Ç¯¤«¤éÄ»À´¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ä¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢18Ç¯½ªÈ×¤È19Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é21Ç¯¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¡£23Ç¯¤«¤éÄ®ÅÄ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡£