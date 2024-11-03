トゥールーズvsスタッド・ランス スタメン発表
[11.3 フランス・リーグアン第10節](Stadium de Toulouse)
※23:00開始
<出場メンバー>
[トゥールーズ]
先発
GK 50 G. Restes
DF 3 マーク マッケンジー
DF 4 チャーリー・クレスウェル
DF 19 ジブリル シディベ
MF 8 ヴィンセント シエロ
MF 12 W. Kamanzi
MF 15 A. Dønnum
MF 23 クリスティアン カセレス
FW 7 ザカリア アブフラル
FW 10 ヤン ゴボホ
FW 13 ジョシュア・キング
控え
GK 30 アレックス ドミンゲス
DF 6 Ü. Akdağ
DF 17 ガブリエル スアソ
MF 20 ニクラス・シュミット
MF 21 ミハ・ザイツ
FW 9 F. Magri
FW 22 R. Messali
FW 35 N. Edjouma
FW 80 S. Babicka
監督
Carles Martínez Novell
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 71 ヤヤ・フォファナ
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 7 伊東純也
FW 17 中村敬斗
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 4 マクシム・ブシ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 63 モハメド・バンバ
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
ルカ・エルスネル
※23:00開始
<出場メンバー>
[トゥールーズ]
先発
GK 50 G. Restes
DF 3 マーク マッケンジー
DF 4 チャーリー・クレスウェル
DF 19 ジブリル シディベ
MF 8 ヴィンセント シエロ
MF 12 W. Kamanzi
MF 15 A. Dønnum
MF 23 クリスティアン カセレス
FW 7 ザカリア アブフラル
FW 13 ジョシュア・キング
控え
GK 30 アレックス ドミンゲス
DF 6 Ü. Akdağ
DF 17 ガブリエル スアソ
MF 20 ニクラス・シュミット
MF 21 ミハ・ザイツ
FW 9 F. Magri
FW 22 R. Messali
FW 35 N. Edjouma
FW 80 S. Babicka
監督
Carles Martínez Novell
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 5 エマニュエル•アグバドゥ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 71 ヤヤ・フォファナ
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 7 伊東純也
FW 17 中村敬斗
FW 22 ウマル・ディアキテ
控え
GK 20 アレクサンドル オリエロ
DF 4 マクシム・ブシ
DF 25 ティボー・デ・スメット
DF 55 ノア・サンギ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 63 モハメド・バンバ
FW 11 アミン・サラマ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 74 ニアマ・シソコ
監督
ルカ・エルスネル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります