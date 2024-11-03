[11.3 フランス・リーグアン第10節](Stadium de Toulouse)

※23:00開始

<出場メンバー>

[トゥールーズ]

先発

GK 50 G. Restes

DF 3 マーク マッケンジー

DF 4 チャーリー・クレスウェル

DF 19 ジブリル シディベ

MF 8 ヴィンセント シエロ

MF 12 W. Kamanzi

MF 15 A. Dønnum

MF 23 クリスティアン カセレス

FW 7 ザカリア アブフラル

FW 10 ヤン ゴボホ

FW 13 ジョシュア・キング

控え

GK 30 アレックス ドミンゲス

DF 6 Ü. Akdağ

DF 17 ガブリエル スアソ

MF 20 ニクラス・シュミット

MF 21 ミハ・ザイツ

FW 9 F. Magri

FW 22 R. Messali

FW 35 N. Edjouma

FW 80 S. Babicka

監督

Carles Martínez Novell

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 2 ジョセフ・オクム

DF 5 エマニュエル•アグバドゥ

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 71 ヤヤ・フォファナ

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 7 伊東純也

FW 17 中村敬斗

FW 22 ウマル・ディアキテ

控え

GK 20 アレクサンドル オリエロ

DF 4 マクシム・ブシ

DF 25 ティボー・デ・スメット

DF 55 ノア・サンギ

MF 19 Gabriel Moscardo

MF 63 モハメド・バンバ

FW 11 アミン・サラマ

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 74 ニアマ・シソコ

監督

ルカ・エルスネル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります