フライブルクvsマインツ スタメン発表
[11.3 ブンデスリーガ第9節](Europa-Park Stadion)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 16 シュテファン・ベル
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 30 シルバン・ビドマー
MF 11 アルミンド・ジープ
MF 14 ホン・ヒョンソク
MF 42 D. Gleiber
FW 9 カリム・オニシウォ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
Bo Bjørnholt Henriksen
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 16 シュテファン・ベル
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 30 シルバン・ビドマー
MF 11 アルミンド・ジープ
MF 14 ホン・ヒョンソク
MF 42 D. Gleiber
FW 9 カリム・オニシウォ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
Bo Bjørnholt Henriksen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります