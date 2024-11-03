[11.3 ブンデスリーガ第9節](Europa-Park Stadion)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 37 M. Rosenfelder

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

[マインツ]

先発

GK 27 ロビン・ツェントナー

DF 5 マキシム・ライチュ

DF 16 シュテファン・ベル

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・エムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 7 イ・ジェソン

MF 8 パウル・ネベル

MF 18 ナディエム・アミリ

MF 19 アントニー・カシ

FW 29 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

DF 30 シルバン・ビドマー

MF 11 アルミンド・ジープ

MF 14 ホン・ヒョンソク

MF 42 D. Gleiber

FW 9 カリム・オニシウォ

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

Bo Bjørnholt Henriksen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります