BE:FIRST、『ONE PIECE』 魚人島編 ED主題歌の最新曲「Sailing」配信リリース
BE:FIRSTの最新曲でTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌の「Sailing」が本日11月4日に配信リリースされた。
11月3日から放送がスタートしたTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」 エンディング主題歌として書き下ろされた本楽曲は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的ワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。
「Sailing」の配信リリースを記念して、各音楽配信サービスではデジタルキャンペーンが開催中だ。
「Sailing」
Lyrics : SKY-HI, SOTA, SHUNTO, RYUHEI, Chaki Zulu
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu
Streaming & Download：https://avex.ffm.to/befirst_sailing
・ストリーミングキャンペーン
https://befirst.tokyo/news/sailing_streamingcp/
・ダウンロードキャンペーン
https://befirst.tokyo/news/sailing_downloadcp/
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