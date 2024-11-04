BE:FIRSTの最新曲でTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌の「Sailing」が本日11月4日に配信リリースされた。

11月3日から放送がスタートしたTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」 エンディング主題歌として書き下ろされた本楽曲は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的ワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。

ファンキーでダンサブルなトラックとメロディアスでありながら力強いトップライン、幾多の困難を仲間との固い絆で乗り越えて新たなチャレンジを繰り返すワンピースの物語と、自分達のこれ迄の歩みを照らし合わせたリリック、メンバー7人の繊細ながらも力強い唄声が融合し、「どんな嵐も追い風にしよう」とトラブルすらも楽しんで乗りこなすBE:FIRSTイズム全開のポジティヴなヴァイヴスがリスナーに勇気を与える爽快な1曲になっている。

「Sailing」の配信リリースを記念して、各音楽配信サービスではデジタルキャンペーンが開催中だ。



「Sailing」

2024年11月4日　配信リリースTVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編』エンディング主題歌
Lyrics : SKY-HI, SOTA, SHUNTO, RYUHEI, Chaki Zulu
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu

Streaming & Download：https://avex.ffm.to/befirst_sailing

・ストリーミングキャンペーン
https://befirst.tokyo/news/sailing_streamingcp/

・ダウンロードキャンペーン
https://befirst.tokyo/news/sailing_downloadcp/

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