ハブとマングース、両ステージで多彩なアクトが2日間にわたって熱演を繰り広げてきた<What a Wonderful World!! 24>。その大トリを飾ったのはもちろん、フェスの主催者であるMONGOL800(以下モンパチ)だったのだが、いやー、なんだろう。前回も大トリを飾ったモンパチを見ているが、今回のモンパチはいつにも増してすごかった。どうすごかったのか? たったいまライブが終わったばかりだから、正直どうすごかったのか、それがモンパチの底力という一言しか、それを説明する言葉がまだ見つかっていない。

セットリスト

1. LAST PARADISE

2. PARTY

3. OKINAWA CALLING

4. 想うた 〜親を想う〜

5. 琉球愛歌

6. あなたに

7. 小さな恋のうた

8. TRY ME 〜私を信じて〜

9. 少年時代

10. DONʼT WORRY BE HAPPY

1. LAST PARADISE2. PARTY3. OKINAWA CALLING4. 想うた 〜親を想う〜5. 琉球愛歌6. あなたに7. 小さな恋のうた8. TRY ME 〜私を信じて〜9. 少年時代10. DONʼT WORRY BE HAPPY

■<MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>



11月2日(土) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場

11月3日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1

open11:00 / start13:00

※雨天決行/荒天中止

▼出演アーティスト ※五十音順

【11/2(土) Day1】

MONGOL800|Awich / 奥田民生(弾き語り) / サンボマスター / スターダスト☆レビュー / BE:FIRST / WANIMA / WWW!! Special Session古謝美佐子+玉城千春(Kiroro) Presents “Okinawa moon” / デラックス×デラックス(OA)

【11/3(日) Day2】

MONGOL800|ALI / MONGOL800 × WANIMA / クレイジーケンバンド / SPECIAL OTHERS / HYDE / レキシ / WWW!! Special Session Sami-T(fr Mighty Crown) Presents “Musical Gathering” / 奢る舞けん茜(OA)

パワーパフボーイズ with 名護高校ダンス部 (両日 / OA)



▼チケット (前売)

各1日券:11,000円(税込)

2日通し券:20,000円(税込)

中高生券:4,500円(税込)

※中高生チケットは1日券のみ、一般発売からの販売となります。

※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。

※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。

一般発売日:9月6日(金) 12:00〜

(問)PM AGENCY 098-898-1331





11月2日(土) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場11月3日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1open11:00 / start13:00※雨天決行/荒天中止▼出演アーティスト ※五十音順【11/2(土) Day1】MONGOL800|Awich / 奥田民生(弾き語り) / サンボマスター / スターダスト☆レビュー / BE:FIRST / WANIMA / WWW!! Special Session古謝美佐子+玉城千春(Kiroro) Presents “Okinawa moon” / デラックス×デラックス(OA)【11/3(日) Day2】MONGOL800|ALI / MONGOL800 × WANIMA / クレイジーケンバンド / SPECIAL OTHERS / HYDE / レキシ / WWW!! Special Session Sami-T(fr Mighty Crown) Presents “Musical Gathering” / 奢る舞けん茜(OA)パワーパフボーイズ with 名護高校ダンス部 (両日 / OA)▼チケット (前売)各1日券:11,000円(税込)2日通し券:20,000円(税込)中高生券:4,500円(税込)※中高生チケットは1日券のみ、一般発売からの販売となります。※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。一般発売日:9月6日(金) 12:00〜(問)PM AGENCY 098-898-1331

関連リンク

◆BARKS内<WWW!!24>特設ページ

◆<WWW!!24> オフィシャルサイト

◆<WWW!!24> オフィシャルX

◆<WWW!!24> オフィシャルFacebook

◆<WWW!!24> オフィシャルInstagram

◆BARKS内<WWW!!24>特設ページ◆<WWW!!24> オフィシャルサイト◆<WWW!!24> オフィシャルX◆<WWW!!24> オフィシャルFacebook◆<WWW!!24> オフィシャルInstagram

1曲目には彼らのライブの大団円を飾ることが多いモンパチのフォークダンスナンバー「LAST PARADISE」を持ってきてサポートメンバーを含む7人で踊る。そこからスウィングするロックンロールの「PARTY」を続け、「みなさんの元気な声を頂戴してもいいですか?」とキヨサク(Vo, B)が言って「OKINAWA CALLING」で観客とコール&レスポンスを繰り広げる頃には、まだ序盤にもかかわらず、ハブステージにはクライマックスを思わせる盛り上がりが生まれていのだからちょっとびっくりだ。それはきっとここまで<What a Wonderful World!!>そのものを観客のみんながしっかりと楽しんできたからこそなんじゃないか。そんなことを考えていたら、「出演していただいたアーティストのライブが良すぎるのは、沖縄のロケーションもあると思いますが、<What a Wonderful World!!>のお客さんのエネルギーのおかげです」とキヨサクが言うから、出演者と観客の熱気の交歓が最後、大トリのモンパチによって、さらに高められたということなのだと考えたい。そこからはもう記憶に残る名演の連発だった。バラードの「想うた〜親を思う〜」の大きなグルーブに包み込まれる心地よさ。エイサーの栄口区青年会を迎えた「琉球愛歌」の躍動感あふれる演奏ににじむほろ苦さと甘酸っぱさ。どうして、今日のモンパチの演奏はこんなにも染みるのだ。キヨサク、高里悟(Dr, Vo)、Kuboty(Gt, Cho)の3人だけで演奏したパンクロックの「あなたに」でさえやさしいメロディーがぐっと来るのは、なぜなのか? そして、本編の最後を締めくくった「小さな恋のうた」は、今日に限ってどうしてこんなにも泣けるのだろう? それは筆者がこの時点でまだ晩御飯を食べていなかったからでは決してない。たぶん「小さな恋のうた」というタイトルとは裏腹に、この曲がとても大きな歌だということに今日改めて気づいたからかもしれない。観客のシンガロングが夜空に響きわたったオチサビは、この日のモンパチのライブの間違いなくハイライトだった。モンパチのダンサー、粒さんこと粒マスタード安次嶺のソロダンスからのSeasir(Tp)、Nari(Sax)も含め、7人でユーロビートに合わせステップを踏んだダンスパートからのアンコールは、安室奈美恵 with SUPER MONKEY'Sの「TRY ME 〜私を信じて〜」と井上陽水の「少年時代」をともにモンパチらしいアレンジで楽しませる。そして「もう1曲、最高の思い出を作っていってください!」とキヨサクが言ってから、演奏したオーラスのスカナンバー「DON’T WORRY BE HAPPY」の演奏中、 “事件”が起きる。メンバーのソロ回しに続いてダンスバトルを繰り広げていた粒さんとWANIMAのFUJI扮する小粒さんが、他の出演者たちとともにオンステージしてモンパチの演奏を楽しんでいたHYDEにダンスバトルに参加するように誘ったのだ。するとなんとHYDEが2人を真似、ドラムに合わせポーズを決めたのだ。「あのHYDEが!?」と観客が大歓びするやら、モンパチのメンバーが慌てふためくやら、一瞬、ハブステージがザワついたんだから、“事件”という表現もあながち大袈裟とは言えまい。「HYDEさん、後でちゃんと謝ります!」と言ったキヨサクとHYDEがハグを交わし、観客が大きな拍手を贈る。粒さんと小粒さんの悪ノリが奇跡を起こしたと言ったらちょっと大袈裟かもしれないけれど、そんなところも今回のモンパチはすごかった。<What a Wonderful World!!>の伝説として、今後、語り継がれるに違いない。少なくとも筆者は語り継いでいこうと思っている。文◎山口智男写真◎SARU(SARUYA AYUMI)