¡È°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿½÷À¤Ë¤è¤¯¸À¤¦¡Ö¥»¥ê¥Õ¡×£³Áª
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎËÜ¿´¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡È°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÃËÀ¤¬ËÜÌ¿½÷À¤Ë¤è¤¯¸À¤¦¡Ö¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¡Öº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà½÷¤ÎÌò¤ËÎ©¤È¤¦¡×¡ÖÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¾¯¤·ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¾¯¤·ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ä¼åÅÀ¤Ê¤É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¦Ìþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤¿¤ÁÁêÀ¹ç¤¦¤è¤Í¡×
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ä°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤È¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤¯¡Ö²¶¤¿¤ÁÁêÀ¹ç¤¦¤è¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤Ã¤È¡ÖÈà½÷¤â²¶¤ÈÁêÀ¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎËÜ¿´¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÃËÀ¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¹¥¤²á¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡Ä¡£ÃËÀ¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¤¹¤ë½÷À¤Ë¤·¤«¡Ö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×