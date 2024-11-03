°¦¾ðÉ½¸½¤È¼õ¤±»ß¤á¤Á¤ã¥À¥á¡£½÷À¤¬¥«¥ó°ã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÃËÀ¤ÎÌ®¤Ê¤·¹ÔÆ°¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Î¾¯¤·»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤·¤«¤â¡¢ÃËÀËÜ¿Í¤Ë¤Ï°µ¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½÷À¤¬°¦¾ðÉ½¸½¤È¥«¥ó°ã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÃËÀ¤ÎÌ®¤Ê¤·¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÑÈË¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¹¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷¤È¤·¤Æ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¿¤È¤¨¹¥°Õ¤È¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤ÎÃËÀ¤È¤Î¸òÍ§¤Ë°ìÀÚ¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¡¢¤½¤ÎÃËÀ°Ê³°¤ÎÃËÀ¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Ï°ìÀÚ¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÁ´Á³Â¾¤ÎÃË¤ÈÍ·¤Ö¤ÎOK¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þ¤ÎÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÁ´Á³Â¾¤ÎÃË¤ÈÍ·¤Ö¤ÎOK¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¸ý¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡Ö¤À¤«¤é²¶¤¬Â¾¤Î½÷¤ÈÍ·¤ó¤À¤Ã¤ÆOK¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç½÷À¤ò¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇñÙ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Î¥¦¥½¤ò¸«È´¤¯¡Ö´ÊÃ±¤Ê¥³¥Ä¡×