¡ÚÆüËÜ£Ó¡Û£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸ç¤¬½é¼ç¾¤Îº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö²¿¤¬Àµ²ò¤Ç²¿¤¬ÉÔÀµ²ò¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¡Ê£³Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë¤Ç£Ä£å£Î£Á¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£±£±¡½£²¤ÇÂç¾¡¡££´¾¡£²ÇÔ¤Ç£²£¶Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÒ½¨¸ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£µÀï¡Ê£±£°·î£³£±Æü¡Ë¤Ç£³¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆºÇ¸åÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤¬Àµ²ò¤Ç²¿¤¬ÉÔÀµ²ò¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç£±Ç¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£