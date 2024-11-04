Hey! Say! JUMP¡Öanan¡×1Ç¯¤Ö¤êÉ½»æ¤Ç¡È17Ç¯ÌÜ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´ÓÏ½¡¦¼ÂÀÓ¡É¸«¤»¤ë ¸½ºßÃÏ¡õÌ¤Íè¤Ø¤ÎËÜ²»¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/04¡ÛHey! Say! JUMP¤¬¡¢11·î13ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Öanan¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë2422¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ±»ïÉ½»æ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤ÎÆùÂÎÈþºÝÎ©¤Ä¥×¡¼¥ëËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È
º£¹æ¤Ï¡Öanan¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×ÆÃ½¸¡£É½»æ¤Ï¡¢11·î27Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖH⁺¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëHey! Say! JUMP¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾þ¤ë¡£
²¦Æ»¤ÊPOPÏ©Àþ¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ú¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëHey! Say! JUMP¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¥ª¥È¥Ê¤Ê°ìÌÌ¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥é¥Õ¤Êºî¶ÈÃå»Ñ¤«¤éÃå¾þ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤òÊª¸ì»ÅÎ©¤Æ¤ÇÅ¸³«¡£¹Ã»Ò±à¥°¥ë¡¼¥×¤äÂ¿¤¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼17Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖJUMP¤é¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÇÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖJUMP in WONDERLAND¡×¡£8¿Í¤¬¥é¥Õ¤Êºî¶ÈÃå¤«¤éÀµÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ÈëÌ©¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤òÉ½¸½¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÃå¤¿ºî¶ÈÃå»Ñ¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ë¥Ã¥¯¤Ø¤Î¡ÈÊÑ¿ÈÃæ¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¥½¥í¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸ÅÓÃæ¤Î³Ê¹¥¤Î¤Þ¤Þ¥»¥Ã¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤³¤Î¸å¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡£
¤½¤ó¤ÊHey! Say! JUMP¤Ë¡¢Æ±»ïÊÔ½¸Éô¤¬¡Ö¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈÊÑ¿ÈÃæ¡É¤Î»Ñ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¥È¥ë¥½¡¼¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤°¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ°¤¤äÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë8¿Í¤Î¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬17Ç¯ÌÜ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´ÓÏ½¤È¼ÂÀÓ¡£¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºî¶ÈÃå¤ò²þ¤á¤ÆÃåÄ¾¤·¤Æ½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¡£¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤ä¥É¥é¥à´Ì¤Ê¤É¤Î¾®Æ»¶ñ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Î8¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«Á³¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤Ë³Ü¤ò¤Î¤»¤¿¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¥µ¥¤¥ó¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»Ø¼¨¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥ª¥È¥Ê¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤â¤Î¤¾¤¡¢º£¤ÎHey! Say! JUMP¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡£¡Ö¤â¤·Hey! Say! JUMP¤¬¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿8¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Çò¡ß¹õ¤Î¥¿¥¤¥ë¤òÇØ·Ê¤ËÉß¤µÍ¤á¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤Ï¡¢2¿ÍÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥Ð¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃåÂØ¤¨¤ò½ª¤¨¡¢½é¤á¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡ßÃæÅçÍµæÆ¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡¡¹¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë2¿Í¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤ó¤Ê»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÃÎÇ°ÐÒÍû¤¬¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¸å¤Ë»£¤ë¤Î·ù¤À¤è¡Á¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÃÎÇ°¡ßÍ²¬Âçµ®¡¢°ËÌîÈø·Å¡ß¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢È¬²µ½÷¸÷¡ßÌù¹¨ÂÀ¤Î4¤Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç»£±Æ¡£³Æ¥³¥ó¥Ó¤Î¸ÄÀ¤¬¤Î¤¾¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥Ç¥£¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤Ë8¿Í¤¬¥º¥é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£8¿Í¤¬ÆÉ¼Ô¤ò¡ÖÈëÌ©¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ËÍ¶¤¦¡¢¡ÖJUMP in WONDERLAND¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¹æ¤ÎÈ¯Çä¤ÏHey! Say! JUMP¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÁ°Æü¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖH⁺¡×¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼17Ç¯ÌÜ¤Îº£²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎHey! Say! JUMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖJUMP¤é¤·¤µ¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¡×¤ò¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÌä¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥à¤â¡£°ËÌîÈø¤Ï»³ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö³èÆ°ÎÌ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤¨¡¢¤â¤¦¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤êÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤òÀä»¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤Î¤É¤ó¤Ê¡È¥¢¥¤¥É¥ëÎÏ¡É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤«¡©
º£¹æ¤Ï¡Öanan¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×ÆÃ½¸¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ç¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÎ®¹Ô¤ò°ìµ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢FOOD¡¢LIFE STYLE¡¢BEAUTY¡¢FASHION¡¢CULTURE¤Ê¤É¡¢Ê¬ÌîÊÌ¤Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£Special ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÍÂ¼²Í½ã¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢¡Öblue egoist¡×¤«¤é¥¥ã¥¹¥È6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤ÎÆÃ½¸¤ä¡¢A¤§! group¤Î¡ÖÏ¢ºÜÆâÍÆºîÀï²ñµÄ¡×ºÂÃÌ²ñ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤ÎÆùÂÎÈþºÝÎ©¤Ä¥×¡¼¥ëËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Hey! Say! JUMP¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¡Öanan¡×É½»æÅÐ¾ì
º£¹æ¤Ï¡Öanan¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×ÆÃ½¸¡£É½»æ¤Ï¡¢11·î27Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖH⁺¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëHey! Say! JUMP¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾þ¤ë¡£
¢¡Hey! Say! JUMP¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç17Ç¯ÌÜ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´ÓÏ½¸«¤»¤ë
º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖJUMP in WONDERLAND¡×¡£8¿Í¤¬¥é¥Õ¤Êºî¶ÈÃå¤«¤éÀµÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ÈëÌ©¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤òÉ½¸½¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÃå¤¿ºî¶ÈÃå»Ñ¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ë¥Ã¥¯¤Ø¤Î¡ÈÊÑ¿ÈÃæ¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¥½¥í¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸ÅÓÃæ¤Î³Ê¹¥¤Î¤Þ¤Þ¥»¥Ã¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤³¤Î¸å¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡£
¤½¤ó¤ÊHey! Say! JUMP¤Ë¡¢Æ±»ïÊÔ½¸Éô¤¬¡Ö¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈÊÑ¿ÈÃæ¡É¤Î»Ñ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¥È¥ë¥½¡¼¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤°¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ°¤¤äÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë8¿Í¤Î¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬17Ç¯ÌÜ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´ÓÏ½¤È¼ÂÀÓ¡£¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºî¶ÈÃå¤ò²þ¤á¤ÆÃåÄ¾¤·¤Æ½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¡£¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤ä¥É¥é¥à´Ì¤Ê¤É¤Î¾®Æ»¶ñ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Î8¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«Á³¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤Ë³Ü¤ò¤Î¤»¤¿¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¥µ¥¤¥ó¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»Ø¼¨¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥ª¥È¥Ê¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤â¤Î¤¾¤¡¢º£¤ÎHey! Say! JUMP¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡£¡Ö¤â¤·Hey! Say! JUMP¤¬¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡Hey! Say! JUMP¡¢¥Ð¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸ÄÀ°î¤ì¤ë
ºÇ¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿8¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Çò¡ß¹õ¤Î¥¿¥¤¥ë¤òÇØ·Ê¤ËÉß¤µÍ¤á¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤Ï¡¢2¿ÍÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥Ð¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃåÂØ¤¨¤ò½ª¤¨¡¢½é¤á¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡ßÃæÅçÍµæÆ¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡¡¹¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë2¿Í¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤ó¤Ê»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÃÎÇ°ÐÒÍû¤¬¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¸å¤Ë»£¤ë¤Î·ù¤À¤è¡Á¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÃÎÇ°¡ßÍ²¬Âçµ®¡¢°ËÌîÈø·Å¡ß¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢È¬²µ½÷¸÷¡ßÌù¹¨ÂÀ¤Î4¤Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç»£±Æ¡£³Æ¥³¥ó¥Ó¤Î¸ÄÀ¤¬¤Î¤¾¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥Ç¥£¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤Ë8¿Í¤¬¥º¥é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£8¿Í¤¬ÆÉ¼Ô¤ò¡ÖÈëÌ©¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ËÍ¶¤¦¡¢¡ÖJUMP in WONDERLAND¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡Hey! Say! JUMP¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼17Ç¯ÌÜ¤Î»×¤¤¡¦Ì¤Íè¤Ø¤ÎËÜ²»¸ì¤ë
¤Þ¤¿¡¢º£¹æ¤ÎÈ¯Çä¤ÏHey! Say! JUMP¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÁ°Æü¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖH⁺¡×¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼17Ç¯ÌÜ¤Îº£²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎHey! Say! JUMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖJUMP¤é¤·¤µ¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¡×¤ò¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÌä¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥à¤â¡£°ËÌîÈø¤Ï»³ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö³èÆ°ÎÌ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤¨¡¢¤â¤¦¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤êÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤òÀä»¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤Î¤É¤ó¤Ê¡È¥¢¥¤¥É¥ëÎÏ¡É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤«¡©
¢¡º£¹æ¤Ï¡Öanan¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×
º£¹æ¤Ï¡Öanan¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×ÆÃ½¸¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ç¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÎ®¹Ô¤ò°ìµ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢FOOD¡¢LIFE STYLE¡¢BEAUTY¡¢FASHION¡¢CULTURE¤Ê¤É¡¢Ê¬ÌîÊÌ¤Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£Special ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÍÂ¼²Í½ã¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢¡Öblue egoist¡×¤«¤é¥¥ã¥¹¥È6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤ÎÆÃ½¸¤ä¡¢A¤§! group¤Î¡ÖÏ¢ºÜÆâÍÆºîÀï²ñµÄ¡×ºÂÃÌ²ñ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û