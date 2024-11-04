¸µDeNA¤Î¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤¬¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ°ì¤ò½ËÊ¡¡¡SNS¤Ë¡ÖOmedeto¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆDeNA¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¸ÅÁã¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖOmedeto¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¡ªÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£»ä¤â¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖI¡¡love¡¡Yokohama.Enjoy¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì²£ÉÍ°¦¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Ï17Ç¯7·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éDeNA¤Ë°ÜÀÒ¡£23Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë¹äµåº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡ÖÃË¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤À¤±¡×¤â·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤À¤Ã¤¿¡£