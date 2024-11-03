¡ÖÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤·õÆ»½÷»Ò¡×¤ÎÀ¤³¦¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö·õ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤è¤¥¡×¡Ö·õÆ»¤Ç·Ò¤¬¤ëÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡¡ÖÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤·õÆ»½÷»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¤¢¤«¤ê(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î·õ»Î¤ä¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î·õ»Î¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î·õ»Î¥Þ¥ê¡¼¥·¥¢¤µ¤ó¤È»Ø¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö½Ð¿È¤ä¸ÀÍÕ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢·õÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë½Ö´Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î·õ»Î¤é¤ò¸ò¤¨¤¿11¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·õÆ»¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂº¤¤¤Í¡×¡Ö·õÆ»¤Ç·Ò¤¬¤ëÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤è¤¥¡Á·õÆ»¤ÎÎØ¡×¡Ö·õ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1970Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ·õÆ»Ï¢ÌÁ¤ÎHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀßÎ©Åö½é¤Ï17¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î²ÃÌÁ¤¬24Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç64¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿3Ç¯¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦·õÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬7·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³Æ¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£