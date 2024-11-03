¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×¡ÛÊ¿ËÜ¿¿Ç·¡¡µÞ¾å¾º¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡ÖÍ¥½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¤Î·ãÁö¤òÀÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î£Çµ¡Ö¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß£·£°¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£³Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿ËÜ¿¿Ç·¡Ê£´£°¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÁ°È¾£´£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯£²ÈÖ¼ê¤«¤é£²£Í¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡Ê·è¤Þ¤ê¼ê¤ÏÈ´¤¡Ë¡£¸åÈ¾£¸£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£Í½ÁªÁ°È¾¤Ï£´¡¢£¶¡¢£´Ãå¤ÈÂç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï£±¡¢£±¡¢£²Ãå¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¡£Í½Áª¤ò£±£±°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¡¢£µÆüÌÜ¡Ê£´Æü¡Ë¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£½®Â¤â¡Ö¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀµÄ¾ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏÁ´£²£´¾ì¤ÇÍ£°ì¡¢Í¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖÍ¥½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÂ¿ËàÀî¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢£³ÆüÌÜ¤Î£±Åù¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊ§¿¡¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£