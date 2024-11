THE SUPER FRUITが2025年11月23日に、幕張メッセで<THE SUPER FRUIT WORLD 2025>を開催する。また、1月には、東京・草月ホールにてTHE SUPER FRUIT初となる舞台公演を行う。<THE SUPER FRUIT WORLD 2025>のビジュアルは夜のパレードがモチーフされ、ビジュアルデザインもフルーツを乗せた列車が駆け上がり、ネオン輝くカラフルで華やかなデザインに仕上がっている。チケットはファンクラブ最速先行とSNS先行の受付がスタートしている。

<THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ>

THE SUPER FRUIT舞台「OH BABY!! PLEASE GO HOME!!」



[公演日程] 2025年1月17日(金)-1月19日(日)Day1 1月17日(金)【夜公演】開場/開演 18時15分/19時00分Day2 1月18日(土)【夜公演】開場/開演 17時15分/18時00分Day3 1月19日(日)【昼公演】開場/開演 11時15分/12時00分【夜公演】開場/開演 15時15分/16時00分[会場] 東京・草月ホールhttps://www.sogetsu.or.jp/about/hq-building/hall/[チケット] "お見送り会付き" 全席指定 6800円(税込) / 全席指定 5800円(税込)FC先行受付期間:11月3日(日)22時00分〜11月13日(水) 23時59分まで入金期間:11月16日(土)15時00分〜11月25日(日)23時00分までhttps://subscription.app.c-rayon.com/app/furufamiSNS先行受付期間:11月26日(火)22時00分〜2024年12月4日(水)23時59分まで入金期間:2024年12月7日(土)15時00分〜12月16日(月)23時00分まで受付URL:https://l-tike.com/st1/supafuru-stage-sns