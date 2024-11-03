THE SUPER FRUIT、2025年に幕張メッセ公演＆グループで初の舞台公演
THE SUPER FRUITが2025年11月23日に、幕張メッセで＜THE SUPER FRUIT WORLD 2025＞を開催する。また、1月には、東京・草月ホールにてTHE SUPER FRUIT初となる舞台公演を行う。
＜THE SUPER FRUIT WORLD 2025＞のビジュアルは夜のパレードがモチーフされ、ビジュアルデザインもフルーツを乗せた列車が駆け上がり、ネオン輝くカラフルで華やかなデザインに仕上がっている。チケットはファンクラブ最速先行とSNS先行の受付がスタートしている。
＜THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ＞
開場 / 開演：15時00分 / 16時00分
会場：幕張メッセ（展示ホール8)
（千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１ 展示ホール 8）
https://www.m-messe.co.jp/access/
【チケット販売について】
料金：6,800円(税込)
FC最速先行
受付期間：11月3日(日)20時00分〜11月10日(日) 23時59分まで
入金期間：11月13日(水)15時00分〜11月17日(日)23時00分まで
https://subscription.app.c-rayon.com/app/furufami
SNS先行
受付期間：11月3日(日)20時00分〜11月11日(月) 23時59分まで
入金期間：11月14日(木)15時00分〜11月18日(月)23時00分まで
受付URL：https://l-tike.com/st1/supafuru-m-messe-sns
THE SUPER FRUIT舞台「OH BABY!! PLEASE GO HOME!!」
Day1 1月17日(金)
【夜公演】開場/開演 18時15分/19時00分
Day2 1月18日(土)
【夜公演】開場/開演 17時15分/18時00分
Day3 1月19日(日)
【昼公演】開場/開演 11時15分/12時00分
【夜公演】開場/開演 15時15分/16時00分
[会場] 東京・草月ホール
https://www.sogetsu.or.jp/about/hq-building/hall/
[チケット] "お見送り会付き" 全席指定 6800円(税込) / 全席指定 5800円(税込)
FC先行
受付期間：11月3日(日)22時00分〜11月13日(水) 23時59分まで
入金期間：11月16日(土)15時00分〜11月25日(日)23時00分まで
https://subscription.app.c-rayon.com/app/furufami
SNS先行
受付期間：11月26日(火)22時00分〜2024年12月4日(水)23時59分まで
入金期間：2024年12月7日(土)15時00分〜12月16日(月）23時00分まで
受付URL：https://l-tike.com/st1/supafuru-stage-sns
◆THE SUPER FRUITオフィシャルサイト