¥Ý¥ó¥³¥ÄÊÑÂÖ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ÈÀ¡ÉÄ¹¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡Ö»ä¤È¥»¥¤¥³¥¦¤·¤Þ¤»¤ó¤«!?¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï
11·î3Æü Ï¢ºÜ³«»Ï
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï11·î3Æü¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ó»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö»ä¤È¥»¥¤¥³¥¦¤·¤Þ¤»¤ó¤«!?¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÆüº¢´Ø¤ï¤ë°ÛÀ¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦Èà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤Î26ºÐÌ¡²è²È¡¦ÂçÂ¼»å¤¬¡¢¡É¥»¥¤¥³¥¦¡É¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¡ÈÀ¡ÉÄ¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î3Æü¸½ºßÂè1ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¡¢Âè2ÏÃ¤ÈÂè3ÏÃ¤¬90¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÂè2ÏÃ¤Ï¡ÖÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡Å¡Å!ÂÐ¾Ý¡×¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¹ß¤ÏËè½µÆüÍË¹¹¿·Í½Äê¡£
Âè1ÏÃ¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè2ÏÃ¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¤·¤è¤¦¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè3ÏÃ¡Ö¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
´Ø¤ï¤ë°ÛÀ¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤À¤±¡Ä¡ÄÈà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤Î26ºÐÌ¡²è²È¡¦ÂçÂ¼»å¡£À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡¢½è½÷¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦――¡£¡×Àü¤Æ½è½÷Ëì¡ª²¡¤·Çä¤ìÄçÁà‼¥Ý¥ó¥³¥ÄÊÑÂÖ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ÈÀ¡ÉÄ¹¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡ª
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.