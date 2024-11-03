Travis Japan『2nd Anniversary YouTube LIVE』のアーカイブ配信がスタート
■日本語歌唱初となった「Fly Higher」のパフォーマンスなど、見どころ満載！
10月28日にTravis Japanデビュー2周年を記念して開催されたYouTubeライブのアーカイブが公開された。
当日は、約40分のトークと、10月21日にアルバム『VIIsual』（12月4日リリース）からの先行配信としてリリースされた「Crazy Crazy」のダンスパフォーマンス、「Fly Higher」の歌唱を披露。そのアーカイブが3本に分けて同時にアップされた。
トークでは、鏡割りやデビュー2年間の振り返り、さらにアルバム『VIIsual』を引っさげた全国アリーナツアーの発表も。日本語歌唱初となった「Fly Higher」のパフォーマンスも大きな話題を呼んだ。
見逃した人、もう一度観たい人は要チェックだ。
リリース情報
2024.10.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Crazy Crazy」
2024.10.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Fly Higher」
2024.12.04 ON SALE
ALBUM『VIIsual』
2024.12.04 ON SALE
DIGITAL ALBUM『VIIsual -Global Edition-』
『VIIsual』スペシャルサイト
https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/VIIsual/
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/