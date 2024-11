ビーンズデザインネックレス \1,800

公園までのお散歩や買い物、保護者会、ランチ会など、デイリーのちょっとしたおでかけにも、気軽に使えるのがプチプラのアクセサリー。ちょっとしたネックレスがあれば、デコルテの開いたトップスや抜き襟シャツをバランスよく見せたり、シンプルなニットスタイルのアクセントになったりと重宝します。大人の女性に向けたアクセサリーストア「MUK(エムユーケー)」を展開するアクセサリー選びのプロ「ムカイ」スタッフさんに「大人のプチプラアクセサリーの選び方」を教えてもらいました!

■プチプラネックレスを選びときのポイント■〇ひとつ持っておくと便利!マストバイアイテムは「チェーンネックレス」「いろんな場面で使える、オールラウンダーなネックレスは『チェーンネックレス』。長さは40〜45センチほどが、単体ではもちろん、重ねづけにも使い勝手がよく、また、華奢なチェーンの鎖骨ラインワントップは目を引きます。」(ムカイ 東日本営業部 中村幸さん)細身のチェーンなので上品な雰囲気を与えます。主張しすぎないデザインで重ね付けにも活躍!photo:キヘイチェーンネックレス【MUK】¥1,760(MUK)photo:ラインストーンキラキラネックレス \1,800(LAITUE)■〇シルバーorゴールド? パーソナルカラーやスタイルで使い分けその時期のトレンドもありますが、「シルバー」と「ゴールド」は、パーソナルカラーにあうもの、またはコーディネートのカラーやテーマにあうものをセレクトすると印象がアップします。(ムカイ 企画営業 土屋尚美さん)<シルバー>イメージ・・・定番・すっきり・クールパーソナルカラー…ブルベ(ブルーベース)洋服の相性…寒色系photo:ラインストーンキラキラネックレス \1,800(LAITUE)<ゴールド>イメージ…華やか・おしゃれパーソナルカラー…イエベ(イエローベース)洋服の相性…暖色系photo:ビーンズデザインネックレス \1,800(LAITUE)■〇チェーンの長さは服とのバランス&体形首元の空いたトップスや白いTシャツには短いネックレス、黒い服や無地、ニットなどには長いネックレスが合います。また、身長や骨格タイプなどにも配慮して。(ムカイ 企画営業 土屋尚美さん)つややかな雫型モチーフが揺れるY字ネックレスがが女性らしさと存在感を演出してくれるアイテム。photo:ドロップスイングネックレス【MUK lucenzio】¥3,630(MUK)photo:ビーンズデザインネックレス \1,800(LAITUE)■〇季節のコーディネートにあわせるなら薄着となることが多い夏にあわせるなら、「チェーンが短めでボリュームあるもの」「タイトな小ぶりパール」「Y字ロングネック」などで、重ねづけもおすすめ。厚手のニットを着る冬は、存在感のある「ワントップロングネックレス」「大ぶりワントップ」など。(ムカイ 東日本営業部 中村幸さん)■プチプラネックレスの重ねづけを楽しむには胸元の印象をアップさせる、ネックレスの重ねづけ。上手く取り入れるコツは、長さ違いの華奢なデザインのネックレスを用いること。(ムカイ 企画営業 土屋尚美さん)また、当日のコーディネートの物足りなさを補うイメージで、シンプルなスタイルであればボリューミーなものをプラスしてジャラジャラに重ねづけするのもあり。下品にならないよう全身でバランスをチェックしましょう。ヘアをアップにして耳周りをスッキリ見せるのも一つの方法です。(ムカイ 東日本営業部 中村幸さん)また、シンプルなデザインのジュエリーとプチプラを組み合わせたハイ&ローミックスを楽しんでも。コメント・写真協力/ムカイ“Shine with accessories at all scenes.”をテーマに、高品質で高感度なアクセサリーを提案。素材を生かしたモノづくりへのこだわりに定評アリ。WEBshop「MUK」、全国に520店舗以上を展開。写真協力/LAITUE@laitue_official東日本営業部・中村幸さん、営業マネージャー・沼畑春香さん、企画営業・土屋尚美さん、バイヤー・小松由佳さん、河村彩香さん(Puretre)取材・文=伊藤延枝