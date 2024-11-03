Âç¶¶Íª°Í¤µ¤ó¡¡¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤Ï£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡ÖºÙ¤¯¤ÆÂÎ·¿¤¬»ä¤È»÷¤Æ¤ë¡×ÅìÍÎÂç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Êó¹ð²ñ
¡¡ÅìÍÎÂç¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÇò»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊó¹ð²ñ¤È³ØÆâÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶¥±Ë½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤µ¤ó¡Ê¥¤¥È¥Þ¥óÅì¿Ê¡Ë¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£·£¶¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¶ÀÍ¥æÆ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤éºß¹»À¸¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬½ÐÀÊ¡£º£µ¨¤Ç°úÂà¤·¤¿Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅìÍÎÂç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÊÅìµþ¡Ë¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¶¥µ»À¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç½¸¤á¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÇò¤¤ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÙ¤¯¤ÆÂÎ·Á¤¬»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢¾ìÆâ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿Âç¶¶¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÅìÍÎÂçÂç³Ø±¡¤Î¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö£Ô£Ï£Å£É£Ã¤Î¥¹¥³¥¢¤¬É¬Í×¤Çº£·î¤Ë¼õ¤±¤ë¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎ®¤·Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÙ¶¯Ë¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£