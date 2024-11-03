北京市の研究開発費、23年は3.7％増
北京市順義区の北京中独産業パークにある微構工場生物技術（PhaBuilder）の研究室。（2023年10月16日撮影、北京＝新華社記者/邱虹）
【新華社北京11月3日】中国北京市統計局がこのほど発表した同市23年の研究開発費は前年より3.7％増の2947億1千万元（1元＝約21円）となり、対域内総生産（GDP）比は6.7％で高水準を維持した。
分野別に見ると、基礎研究が0.4％増の472億3千万元（全体に占める割合は16.0％）、応用研究が2.9％増の752億6千万元（同25.5％）、実験・開発が4.9％増の1722億2千万元（58.5％）だった。
研究主体別では、各種企業が10.7％増の1372億9千万元、政府系研究機関が9.4％減の1117億5千万元、大学などの高等教育機関が17.4％増の365億9千万元、その他が55.4％増の90億8千万元だった。研究開発費全体に占める割合は企業が46.6％、政府系研究機関が37.9％、高等教育機関が12.4％となった。
業種別では、一定規模（主要業務の年間売上高2千万元）以上の情報通信・ソフトウエア・情報技術サービス業が14.0％増の691億6千万元、うちソフトウエア・情報技術サービス業は2.1倍の435億4千万元に上った。一定規模以上の工業企業が26.4％増の441億元、うちハイテク製造業は37.4％増の303億6千万元。一定規模以上の工業企業のうち、8業種の研究開発費が10億元を超え、一定規模以上の工業企業全体の90.1％を占めた。