¡Ö´°À®ÅÙ¹â¤·¡×¥Ç¥ô¥£É×¿Í¼çºÅ¤Î¹ë²Ú¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¡¢¾×·â¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤µ¤ó¤Ï10·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¹ë²Ú¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡Û
¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷²¦¡ÊËâ½÷¡Ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î»Ñ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤Þ¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡¡¡×¡Ö¤¨¡¢»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¡¢¾×·â¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤òÃå¤Æ¤â²Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡¼¡×¡Ö´°À®ÅÙ¹â¤·¡×¡Ö¥Ç¥ô¥£ÍÍ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¹ë²Ú¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡Û
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡Ö»ä¤¬ ¼çºÅ¤¹¤ë ¡ØHalloween Party 2024¡Ù¤¬Åìµþ ÆüÈæÃ«¤Î ¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¡¦¥Û¥Æ¥ë¡ÈThe Peter¡É ¤Ë¤Æ ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤Þ¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡¡¡×¡Ö¤¨¡¢»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¡¢¾×·â¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤òÃå¤Æ¤â²Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡¼¡×¡Ö´°À®ÅÙ¹â¤·¡×¡Ö¥Ç¥ô¥£ÍÍ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Âð¤Î ¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×10·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Âð¤Î ¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤·¤¿¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ä³¬ÃÊ¤Ê¤É¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÃÖÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¾þ¤ê¤¬Âô»³¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)