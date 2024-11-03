osage、メジャー1st EP『フラグメントe.p』を2025年1月にリリース決定。2月からは初の全国ワンマンツアー開催も
osageが、メジャー1st EP『フラグメントe.p』を2025年1月15日にCDリリースすることを発表した。
初回生産限定盤には、特典映像としてosageがメジャーデビューを発表した＜ENSEMBLE TOUR 2024 - 2024.07.27 Live at Shibuya WWW X＞のライブ映像が全編収録されることも決定している。
さらに2月からは、9都市をまわる初の全国ワンマンツアー＜osage oneman Live Tour 2025『monument』＞の開催も発表された。EPのリリースと併せて、是非チェックして欲しい。
メジャー1st EP『フラグメントe.p』
予約URL： https://osage-1st.lnk.to/e.p
［初回生産限定盤（CD+Blu-ray）］
SRCL-13114〜13115 \4,950（税込）
［通常盤（CD only）］
SRCL-13116 \1,760（税込）
［期間生産限定盤（CD only）］
SRCL-13117 \1,870（税込）
◆収録内容
・DISC-1（CD）
「フラグメント」、ほか新曲収録
・DISC-2（Blu-ray） ※初回生産限定盤のみ
＜ENSEMBLE TOUR 2024 - 2024.07.27 Live at Shibuya WWW X＞
01. monologue
02. letter
03. 少年少女
04. ノータイトル
05. 世明けの唄
06. Greenback
07. ニューロマンス
08. ニヒリズム
09. フロイト
10. あの頃の君によろしく
11. 残り香
12. 夜煩い
13. ホンネ
14. 赤に藍
15. 青かった。
16. セトモノ
17. エピローグ
ENCORE
18. マイダイアリー
19. ウーロンハイと春に
◆『フラグメントe.p』店舗購入特典情報
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルステッカーType A
・Sony Music Shop：オリジナルステッカーTypeB
・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
・セブンネットショッピング：オリジナルピック
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルポストカードTypeA
・osage応援店特典：オリジナルポストカードTypeB ※対象店舗は追って発表
＜osage oneman Live Tour 2025『monument』＞
2025年
2月15日（土）福岡Queblick
2月16日（日）香川・高松TOONICE
2月22日（土）宮城・仙台LIVE HOUSE enn2nd
3月1日（土）新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE
3月8日（土）大阪・Music Club JANUS
3月9日（日）広島Cave-Be
3月16日（日）愛知・名古屋 ell.FITS ALL
3月20日（木・祝）北海道・札幌 Crazy Monkey
3月23日（日）東京・渋谷クラブクアトロ
チケット情報：https://eplus.jp/osage/
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