あの率いるパンクバンドI'sが12月4日、ラストシングル「Past die Future」のフィジカル盤をリリースすることを発表した。I'sは2024年いっぱいで解散することが決定している。

◆I's 画像

収録内容は表題曲のみならず、8月31日開催の最後のワンマンライブ＜Past die Future＞のライブ音源およびBlu-ray映像もパッケージングされたCD2枚＋Blu-ray1枚の3枚組予定となる。デザインはあのとも親交のあるアートディレクター／コラージュアーティストの河村康輔が手掛けた。

あのが作詞作曲を務めた楽曲「Past die Future」は、Amazonと東映による【推しの子】実写映像化共同プロジェクトのドラマシリーズ第4話主題歌として起用される。あの自身も本作にMEMちょ役として出演しており、現場で演じながら浮かんだ歌詞とメロディが形になるなど、作品にもバンドのラストシングルにも相応しい刹那的な仕上がりだ。また、フィジカル盤に先行して11月18日に単曲配信も予定している。

I'sはラストシングル「Past die Future」にてTOY’S FACTORYよりメジャーデビューするなど、メジャーデビュー作ながらラストシングルという彼等らしい異例のリリースだ。

■ラストシングル「Past die Future」


2024年12月4日(水)リリース
予約リンク：https://TF.lnk.to/Past_die_Future_CD
【通常盤のみ(CD2枚+Blu-ray1枚)】
TFCC-89790〜89792　5,500円(税込)
▼DISC1：CD
1. Past die Future
2. Past die Future [Drama Edit]
3. Past die Future[Instrumental]
▼DISC2：CD
2024.08.31＜I’s Final Anniversary「Past die Future」＞at 下北沢SHELTER LIVE音源
▼Blu-ray
2024.08.31＜I’s Final Anniversary「Past die Future」＞at 下北沢SHELTER LIVE映像
▼Disc3：Blu-ray
01. Don't@me
02. 悪の花瓶
03. プール・サイド・スーサイド
04. 背中
MC
05. 不毛戦争
06. あなろぐめもりー。
07. 僕の春
MC
08. 夢る夢る
09. アンダーすたんど--You!
10. 永遠衝動
11. きるみーべびぃ
encore
12. 青虫
13. はっぴーえんどろーる
W.encore
14. DON't COMMIT SUICIDE

●法人別特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：ラバーバンド
・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く：L判ブロマイド
・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー
・TOY’S STORE：B3ポスター
・応援店：B2告知ポスター
※対象店舗は後日発表
※特典の絵柄は後日発表いたします。
※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きませんので、予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。


■ドラマ&映画「【推しの子】」

▼ドラマシリーズ配信開始日：2024年11月28日(木)21:00より
※Prime Videoにて世界独占配信開始
11月28日(木)21:00：第1話〜第6話
12月05日(木)21:00：第7話〜第8話
※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)
▼映画公開日：2024年12月20日(金)より
※東映配給にて全国公開
※配信・公開内容、スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

話数：ドラマシリーズ全8話＋映画
原作：「【推しの子】」赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)
出演：櫻井海音　齋藤飛鳥　齊藤なぎさ　原 菜乃華　茅島みずき　あの
安達祐実　志田未来　中村 蒼　戸塚純貴　濱田マリ　尾美としのり
山下幸輝　杢代和人　なえなの　柊太朗　黒田昊夢　簡 秀吉　菊地姫奈
竹財輝之助　石井杏奈　青柳 翔　稲垣来泉　岩川 晴　斉藤柚奈　永瀬ゆずな
倉科カナ　金子ノブアキ　/　成田 凌　/　要 潤　吉田鋼太郎
企画・プロデュース：井元隆佑　
脚本：北川亜矢子　
音楽：fox capture plan　
監督：スミス、松本花奈
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・東映
ドラマ&映画公式HP：https://oshinoko-lapj.com
ドラマ作品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH2TZXGF
ドラマ&映画公式X：https://x.com/oshinoko_lapj
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