あの率いるI′s、ラストシングルはドラマ『【推しの子】』第4話主題歌
あの率いるパンクバンドI'sが12月4日、ラストシングル「Past die Future」のフィジカル盤をリリースすることを発表した。I'sは2024年いっぱいで解散することが決定している。
◆I's 画像
収録内容は表題曲のみならず、8月31日開催の最後のワンマンライブ＜Past die Future＞のライブ音源およびBlu-ray映像もパッケージングされたCD2枚＋Blu-ray1枚の3枚組予定となる。デザインはあのとも親交のあるアートディレクター／コラージュアーティストの河村康輔が手掛けた。
I'sはラストシングル「Past die Future」にてTOY’S FACTORYよりメジャーデビューするなど、メジャーデビュー作ながらラストシングルという彼等らしい異例のリリースだ。
■ラストシングル「Past die Future」
2024年12月4日(水)リリース
予約リンク：https://TF.lnk.to/Past_die_Future_CD
【通常盤のみ(CD2枚+Blu-ray1枚)】
TFCC-89790〜89792 5,500円(税込)
▼DISC1：CD
1. Past die Future
2. Past die Future [Drama Edit]
3. Past die Future[Instrumental]
▼DISC2：CD
2024.08.31＜I’s Final Anniversary「Past die Future」＞at 下北沢SHELTER LIVE音源
▼Blu-ray
2024.08.31＜I’s Final Anniversary「Past die Future」＞at 下北沢SHELTER LIVE映像
▼Disc3：Blu-ray
01. Don't@me
02. 悪の花瓶
03. プール・サイド・スーサイド
04. 背中
MC
05. 不毛戦争
06. あなろぐめもりー。
07. 僕の春
MC
08. 夢る夢る
09. アンダーすたんど--You!
10. 永遠衝動
11. きるみーべびぃ
encore
12. 青虫
13. はっぴーえんどろーる
W.encore
14. DON't COMMIT SUICIDE
●法人別特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：ラバーバンド
・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く：L判ブロマイド
・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー
・TOY’S STORE：B3ポスター
・応援店：B2告知ポスター
※対象店舗は後日発表
※特典の絵柄は後日発表いたします。
※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きませんので、予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。
■ドラマ&映画「【推しの子】」
※Prime Videoにて世界独占配信開始
11月28日(木)21:00：第1話〜第6話
12月05日(木)21:00：第7話〜第8話
※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)
▼映画公開日：2024年12月20日(金)より
※東映配給にて全国公開
※配信・公開内容、スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
話数：ドラマシリーズ全8話＋映画
原作：「【推しの子】」赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)
出演：櫻井海音 齋藤飛鳥 齊藤なぎさ 原 菜乃華 茅島みずき あの
安達祐実 志田未来 中村 蒼 戸塚純貴 濱田マリ 尾美としのり
山下幸輝 杢代和人 なえなの 柊太朗 黒田昊夢 簡 秀吉 菊地姫奈
竹財輝之助 石井杏奈 青柳 翔 稲垣来泉 岩川 晴 斉藤柚奈 永瀬ゆずな
倉科カナ 金子ノブアキ / 成田 凌 / 要 潤 吉田鋼太郎
企画・プロデュース：井元隆佑
脚本：北川亜矢子
音楽：fox capture plan
監督：スミス、松本花奈
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・東映
ドラマ&映画公式HP：https://oshinoko-lapj.com
ドラマ作品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH2TZXGF
ドラマ&映画公式X：https://x.com/oshinoko_lapj
ドラマ&映画公式Instagram：＠oshinoko_lapj
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関連リンク
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