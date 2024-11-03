■ラストシングル「Past die Future」



2024年12月4日(水)リリース予約リンク：https://TF.lnk.to/Past_die_Future_CD【通常盤のみ(CD2枚+Blu-ray1枚)】TFCC-89790〜89792 5,500円(税込)▼DISC1：CD1. Past die Future2. Past die Future [Drama Edit]3. Past die Future[Instrumental]▼DISC2：CD2024.08.31＜I’s Final Anniversary「Past die Future」＞at 下北沢SHELTER LIVE音源▼Blu-ray2024.08.31＜I’s Final Anniversary「Past die Future」＞at 下北沢SHELTER LIVE映像▼Disc3：Blu-ray01. Don't@me02. 悪の花瓶03. プール・サイド・スーサイド04. 背中MC05. 不毛戦争06. あなろぐめもりー。07. 僕の春MC08. 夢る夢る09. アンダーすたんど--You!10. 永遠衝動11. きるみーべびぃencore12. 青虫13. はっぴーえんどろーるW.encore14. DON't COMMIT SUICIDE●法人別特典・Amazon.co.jp：メガジャケ・楽天ブックス：アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング：ラバーバンド・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く：L判ブロマイド・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー・TOY’S STORE：B3ポスター・応援店：B2告知ポスター※対象店舗は後日発表※特典の絵柄は後日発表いたします。※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きませんので、予めご了承ください。※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。