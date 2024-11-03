DeNA¡¡ÆüËÜ°ì¤Ø5²ó¤Ë°ìµó7ÆÀÅÀ¡¡·¬¸¶¤¬ÆüËÜS¿·µÏ¿¤Î¼¡¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡ªÅû¹á¤ÏËþÎÝ°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024Âè6Àï¡¡DeNA¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯11·î3Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï3Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè6Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿DeNA¤È¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂÐÀï¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢1998Ç¯°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤¢¤È1¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ëDeNA¤¬2²ó¤Ë3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê31)¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤Î5»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¤¬»°Í·´Ö¤Ø¤Î¥´¥í¤Ç¡¢°ìÎÝ¤Ø¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¤â¤®¤È¤ë¡£Â³¤¯³á¸¶¤ÎÂÇµå¤ÏÅêÁ°¤Ø¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÅê¼ê¤ÎÍ¸¶¤¬°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éËÒ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢4ÈÖ¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬»°¥´¥íÊ»»¦¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï½é²ó¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ê¥¤¥ó¤Îµ¤Ç÷¤Ï0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿Åû¹á¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¤Î¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î4µåÌÜ¤Î¿¿¤óÃæÄã¤áÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢·¬¸¶¤Ïº¸Á°¤Ø2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó·×3ÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤Ï¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó1»àËþÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3ÈÖ¼ê¤Î¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë³á¸¶¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç²ÃÅÀ¡£2»àËþÎÝ¤«¤éÅû¹á¤Îº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢µÜºê¤Îº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤Î²ó°ìµó7ÆÀÅÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤ÏÂè5Àï¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢23ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦391¡£Âè2Àï¤«¤é¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£