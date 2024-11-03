【JBCレディスクラシック】グランブリッジは6枠7番へ
11月4日（祝月）に佐賀競馬場で行われる、JBCレディスクラシック（Jpn1・3歳上牝・1860m）の枠順は下記の通り。交流重賞常連のダート牝馬が集結。注目の発走は16時40分。
【レディスプレリュード】新谷師「もちろんJBCへ」グランブリッジが快勝JRA馬は5頭
1-1
ドライゼ
牝5・55.0・石川倭
真島大輔・大井
2-2
コスモポポラリタ
牝5・55.0・石川慎将
真島元徳・佐賀
3-3
ライオットガール
牝4・55.0・岩田望来
中村直也・栗東
4-4
テンカジョウ
牝3・53.0・国分優作
岡田稲男・栗東
5-5
リネンファッション
牝7・55.0・田中純
濱田一夫・佐賀
6-6
キャリックアリード
牝5・55.0・御神本訓史
藤田輝信・大井
6-7
グランブリッジ
牝5・55.0・川田将雅
新谷功一・栗東
7-8
ミヤノウッドリー
牝4・55.0・山口勲
東眞市・佐賀
7-9
アイコンテーラー
牝6・55.0・松山弘平
河内洋・栗東
8-10
アンティキティラ
牝5・55.0・多田羅誠也
別府真司・高知
8-11
アンモシエラ
牝3・53.0・横山武史
松永幹夫・栗東