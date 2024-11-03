【JBC2歳優駿】戸崎騎乗 グランジョルノは7枠8番へ
11月4日（祝月）に門別競馬場で行われる、JBC2歳優駿（Jpn3・2歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。JRA馬と北海道所属馬の戦い。未来のダート戦線を担っていく若駒が集結。注目の発走は17時55分。
【新馬/札幌5R】ゴールドドリーム産駒 グランジョルノが完勝JRAvs北海道
1-1
ダノンフェルゼン
牡2・56.0・桑村真明
音無秀孝・栗東
2-2
エイシンキャプテン
牡2・56.0・岩橋勇二
田中淳司・北海道
3-3
リコースパロー
牡2・56.0・落合玄太
川島洋人・北海道
4-4
イサナ
牡2・56.0・服部茂史
橋口慎介・栗東
5-5
タカオスマイル
牡2・56.0・阪野学
田中正二・北海道
6-6
ローランドバローズ
牡2・56.0・岩田康誠
上村洋行・栗東
7-7
ソルジャーフィルド
牡2・56.0・小野楓馬
川島洋人・北海道
7-8
グランジョルノ
牡2・56.0・戸崎圭太
高柳瑞樹・美浦
8-9
カセノタイガー
牡2・56.0・阿部龍
角川秀樹・北海道
8-10
タガノマカシヤ
牡2・56.0・藤懸貴志
中村直也・栗東