£Î£ÙÎ±³ØÃæ¤Î´äÅÄ²ÚÎç¡¢£´¤«·î¤Ö¤êµ¢¹ñ¤·¤Æ¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Â³½Ð¤Î±Ç²è¡ÖºÇ¸å¤Î¾èµÒ¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Î½÷Í¥¡¦´äÅÄ²ÚÎç¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÉÚ²È¥Î¥ê¥Þ¥µ¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖºÇ¸å¤Î¾èµÒ¡×¡ÊËÙ¹¾µ®´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶¦±é¤ÎÄ¹Èø½ã»Ò¡¢Ã«ÅÄ¿¿¸ã¡¢È«»³¿´¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÎËÙ¹¾´ÆÆÄ¤¬¡Ö¸Î¶¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ÆÀ½ºî¤·¤¿£µ£µÊ¬¤ÎÃæÊÔ±Ç²è¡££³·î¤ËµÜ¾ë¸©¤Î£±´Û¤Ç¾å±Ç³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Á´¹ñ£µ£°´Û°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìËÌ¤Î¾®¤µ¤Ê³¹¤òÉñÂæ¤ËÉÚ²È±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¿¼Ìë¡¢°ì¿Í¤ÎµÒ¡Ê´äÅÄ¡Ë¤ò¾è¤»¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÎ±³ØÃæ¤Î´äÅÄ¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤â±Ç²è¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö£´¤«·î¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£ËèÆü¤¬Æ®¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹Æü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£ºîÉÊ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´äÅÄ¤Ï¡Ö£²²óÌÜ¡¢£³²óÌÜ¤É¤³¤í¤«£·²óÌÜ¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£µ®½Å¤Ê¿ÍÀ¸¤Î£µ£µÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¡£µÜ¾ë¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£±´Û¤«¤é£³£°£°´Û°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¼«¼ç±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ê°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÉÚ²È¤Ï¡Ö¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ï¾¡¼ê¤Ë°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ØºÇ¸å¤Î¾èµÒ¡Ù¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Ì¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿´äÅÄ¤Ë¤Ï¡Ö»£±ÆÃæ¤ÏÃÏ¸µ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷Í¥º²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®±é¤Ö¤ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡±Ç²è´Û¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÆ»¤Ë±Ç²è¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Èø½ã»Ò¤Ï¡Ö£²£°£²£±Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿±Ç²è¤¬£²£´Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¡£Æü¤ËÆü¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÎÈ¯¿®¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»ä¤¿¤Á¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤òÍý²ò¤·¤ÆÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹¬¤»¡£¤º¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£