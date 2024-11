UVERworldが12月4日にニューシングル「MMH」と「PHOENIX」を2タイトル同時リリースすることを発表した。「MMH」は10月から TBS系で放送されているテレビアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期のオープニングテーマ、「PHOENIX」は『劇場版ACMA:GAME』の主題歌となっている。「MMH」のカップリングにはABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソングとなっている「WINGS ever」、「PHOENIX」のカップリングにはCNBLUEのジョン・ヨンファとのコラボ楽曲「Countdown (feat.JUNG YOUNG HWA from CNBLUE)」を収録。

「MMH」



2024年11月3日リリース購入予約:https://uverworld.lnk.to/MMH_CD◼︎初回生産限定盤LPサイズジャケット仕様、Blu-ray付※ロンドンでの制作を追いかけたメイキング映像「Beyond Borders -Echoes of London-」収録SRCL-13080-1 ¥2,200(+税)◼︎通常盤SRCL-13082 ¥1,227(+税)◼︎期間生産限定盤『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期書き下ろしジャケット仕様TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期ノンクレジットオープニング映像収録!SRCL-13083-4 2,300(+税)【収録曲】・初回・通常盤M1 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)M2 WINGS ever (ABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソング)M3 MMH (Instrumental)・期間生産限定盤M1 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)M2 WINGS ever (ABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソング)M3 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)M4 MMH (Instrumental)