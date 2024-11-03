▲「MMH」初回生産限定盤ジャケット

UVERworldが12月4日にニューシングル「MMH」と「PHOENIX」を2タイトル同時リリースすることを発表した。

「MMH」は10月から TBS系で放送されているテレビアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期のオープニングテーマ、「PHOENIX」は『劇場版ACMA:GAME』の主題歌となっている。

「MMH」のカップリングにはABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソングとなっている「WINGS ever」、「PHOENIX」のカップリングにはCNBLUEのジョン・ヨンファとのコラボ楽曲「Countdown (feat.JUNG YOUNG HWA from CNBLUE)」を収録。

「MMH」初回生産限定盤にはロンドンでの制作の模様を追いかけた「Beyond Borders -Echoes of Lonedon-」、「PHOENIX」初回生産限定盤には初の韓国公演の様子を追いかけた「Beyond Borders -Echoes of Korea-の特典Blu-rayが付属し、LPサイズのジャケット仕様となっている。

併せてUVERworldがロンドンに制作で訪れた際に撮影されたジャケットのアートワークや購入特典も公開となった。

なお、UVERworldは現在アリーナ、ホール、ライブハウスを巡る全国ツアー中。年末12月20日から31日には12日間で9公演という公演も控え、2025年には結成25周年、デビュー20周年を迎える。

▲「PHOENIX」初回生産限定盤ジャケット

「MMH」

2024年11月3日リリース
購入予約：https://uverworld.lnk.to/MMH_CD

◼︎初回生産限定盤
LPサイズジャケット仕様、Blu-ray付
※ロンドンでの制作を追いかけたメイキング映像「Beyond Borders -Echoes of London-」収録
SRCL-13080-1　￥2,200(+税)

◼︎通常盤
SRCL-13082　￥1,227(+税)

◼︎期間生産限定盤

『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期書き下ろしジャケット仕様
TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期ノンクレジットオープニング映像収録！
SRCL-13083-4　2,300(+税)

【収録曲】
・初回・通常盤
M1 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)
M2 WINGS ever (ABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソング)
M3 MMH (Instrumental)

・期間生産限定盤
M1 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)
M2 WINGS ever (ABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソング)
M3 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)
M4 MMH (Instrumental)

「PHOENIX」

2024年11月3日リリース
購入予約：https://uverworld.lnk.to/Phoenix_CD

◼︎初回生産限定盤
LPサイズジャケット仕様、Blu-ray付
※初の韓国ライブの模様を追いかけたメイキング映像「Beyond Borders -Echoes of Korea-」収録
SRCL-13085-6　￥2,200(+税)

◼︎通常盤
SRCL-13087　￥1,227(+税)

◼︎期間生産限定盤
『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期書き下ろしジャケット仕様
TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期ノンクレジットオープニング映像収録！
SRCL-13083-4　2,300(+税)

【収録曲】
・初回・通常盤共通
M1 PHOENIX (『劇場版ACMA:GAME』主題歌)
M2 Countdown (feat.JUNG YOUNG HWA from CNBLUE)
M3 PHOENIX (Instrumental)

◆UVERworldオフィシャルサイト