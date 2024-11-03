UVERworld、ニューシングル「MMH」＆「PHOENIX」2タイトル同時リリース
▲「MMH」初回生産限定盤ジャケット
UVERworldが12月4日にニューシングル「MMH」と「PHOENIX」を2タイトル同時リリースすることを発表した。
「MMH」は10月から TBS系で放送されているテレビアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期のオープニングテーマ、「PHOENIX」は『劇場版ACMA:GAME』の主題歌となっている。
「MMH」のカップリングにはABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソングとなっている「WINGS ever」、「PHOENIX」のカップリングにはCNBLUEのジョン・ヨンファとのコラボ楽曲「Countdown (feat.JUNG YOUNG HWA from CNBLUE)」を収録。
併せてUVERworldがロンドンに制作で訪れた際に撮影されたジャケットのアートワークや購入特典も公開となった。
なお、UVERworldは現在アリーナ、ホール、ライブハウスを巡る全国ツアー中。年末12月20日から31日には12日間で9公演という公演も控え、2025年には結成25周年、デビュー20周年を迎える。
▲「PHOENIX」初回生産限定盤ジャケット
「MMH」
購入予約：https://uverworld.lnk.to/MMH_CD
◼︎初回生産限定盤
LPサイズジャケット仕様、Blu-ray付
※ロンドンでの制作を追いかけたメイキング映像「Beyond Borders -Echoes of London-」収録
SRCL-13080-1 ￥2,200(+税)
◼︎通常盤
SRCL-13082 ￥1,227(+税)
◼︎期間生産限定盤
『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期書き下ろしジャケット仕様
TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期ノンクレジットオープニング映像収録！
SRCL-13083-4 2,300(+税)
【収録曲】
・初回・通常盤
M1 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)
M2 WINGS ever (ABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソング)
M3 MMH (Instrumental)
・期間生産限定盤
M1 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)
M2 WINGS ever (ABEMA『Mリーグ2024-25シーズン』オフィシャルソング)
M3 MMH (TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期オープニングテーマ)
M4 MMH (Instrumental)
「PHOENIX」
購入予約：https://uverworld.lnk.to/Phoenix_CD
◼︎初回生産限定盤
LPサイズジャケット仕様、Blu-ray付
※初の韓国ライブの模様を追いかけたメイキング映像「Beyond Borders -Echoes of Korea-」収録
SRCL-13085-6 ￥2,200(+税)
◼︎通常盤
SRCL-13087 ￥1,227(+税)
◼︎期間生産限定盤
『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期書き下ろしジャケット仕様
TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』第2期ノンクレジットオープニング映像収録！
SRCL-13083-4 2,300(+税)
【収録曲】
・初回・通常盤共通
M1 PHOENIX (『劇場版ACMA:GAME』主題歌)
M2 Countdown (feat.JUNG YOUNG HWA from CNBLUE)
M3 PHOENIX (Instrumental)
◆UVERworldオフィシャルサイト