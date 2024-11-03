¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û¹õÀîµþ²ð¤¬½à·è´°¾¡¡¡£µÏ¢¾¡¤Ç£Ó£Ç½éÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡ÖÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£¶²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£³Æü¡Ê£µÆüÌÜ¡Ë¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±£°£Ò¤Ç°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¹õÀîµþ²ð¡Ê£²£¶¡áÀî¸ý¡Ë¡££·ÈÖ¼Ö¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¸«»ö¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤Ç£±¥³¡¼¥Ê¡¼Àè¼ê¤òÃ¥¤¦Â®¹¶·à¡££¸¼þ²óÆ¨¤²ÀÚ¤ê´°¾¡¡¢£µÏ¢¾¡¤ÇÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£³°¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¡Ê£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¼¼þ¤ê¤ÎÀ°È÷¤ò´º¹Ô¡¢¤½¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£¡Ö»îÁö¡Ê£³¡¦£²£¸ÉÃ¡Ë¤â¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¡Ê£³¡¦£³£µ£±ÉÃ¡Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡£Ä¾Àþ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¼è¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤â»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À£±¿Í£µÏ¢¾¡¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬£¹²óÌÜ¤Î£Ó£ÇÍ¥½Ð¡£Èá´ê¤Î½éÂ×´§Ã¥¼è¤Øµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤À¤·¡¢½ý¤Ê¤·¡ÊÌµÇÔ¡Ë¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¡£Í¥¾¡Àï¤â¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢£¶Ï¢¾¡¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È£Ö¤ÇÃ£À®¤ò¤¹¤ë¡£