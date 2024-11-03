¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¸ª¥Á¥é¥ê ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¡ß¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÅß¥³¡¼¥Ç¡ÚTGC teen 2024 Winter¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/03¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢Éñ±©¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦NEW PIER HALL¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTGC teen 2024 Winter¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢ ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¡ß¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÅß¥³¡¼¥Ç
Àè·î¤Î10·î19Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2024¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®Ô¢¤¬¡ÖTGC teen¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¸ª¤¬³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤òÈï¤ê¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÌ¥¤»¤¿¾®Ô¢¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥Ð¥¥å¡¼¥ó¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢¤Ï¡¢·ÑÂ³¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤ÇBao¡Ê¥Ð¥ª¡Ë¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖTGC teen¡×¤Ï¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂteen¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¤À¡£
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï½ÅÀîçýÌï¡¢¤»¤¤¤»¤¤¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¾®Ô¢¤é¤¬½¸·ë¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¤·¤Ê¤³¤ä´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦EPEX¡Ê¥¤¥Ú¥¯¥¹¡Ë¡¢SKY-HI¼çºË¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤«¤éTRAINEE¡ÊÎý½¬À¸¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëRUI¡¦TAIKI¡¦KANON¤Î3¿Í¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¡£MC¤Ï7³«ºÅÏ¢Â³¤Ç¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢ ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¡ß¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÅß¥³¡¼¥Ç
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¸ª¥Á¥é¥ê
Àè·î¤Î10·î19Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2024¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®Ô¢¤¬¡ÖTGC teen¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¸ª¤¬³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤òÈï¤ê¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÌ¥¤»¤¿¾®Ô¢¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥Ð¥¥å¡¼¥ó¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC teen 2024 Winter¡×
¡ÖTGC teen¡×¤Ï¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂteen¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¤À¡£
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï½ÅÀîçýÌï¡¢¤»¤¤¤»¤¤¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¾®Ô¢¤é¤¬½¸·ë¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¤·¤Ê¤³¤ä´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦EPEX¡Ê¥¤¥Ú¥¯¥¹¡Ë¡¢SKY-HI¼çºË¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤«¤éTRAINEE¡ÊÎý½¬À¸¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëRUI¡¦TAIKI¡¦KANON¤Î3¿Í¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¡£MC¤Ï7³«ºÅÏ¢Â³¤Ç¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û