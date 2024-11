大阪のメインストリート御堂筋においてエンターテインメント、日本文化、パフォーマンスなど1日限りの非日常的なオンリーワンコンテンツ「御堂筋ランウェイ2024」が開催されました。

「御堂筋ファッションランウェイ」には、JO1が出演。

ランウェイに登場するほか、ステージショーを披露しました☆

御堂筋ランウェイ2024「御堂筋ファッションランウェイ」

開催日:2024年11月3日

開催場所:御堂筋ランウェイ2024「御堂筋ファッションランウェイ」

大阪のメインストリート御堂筋においてエンターテインメント、日本文化、パフォーマンスなど1日限りの非日常的なオンリーワンコンテンツ「御堂筋ランウェイ2024」を開催。

「御堂筋ファッションランウェイ」には、JO1が出演。

ランウェイに登場するほか、ステージショーを披露しました☆

世界に類をみない約1.1キロメートルのランウェイでのファッションショーを開催。

JO1 や元バドミントン選手の小椋久美子さんが大阪出身のデザイナーによる資源を再利用したリメイク・アイテムを纏い、約70名のモデルとともにウォーキング!

JO1 によるスペシャルパフォーマンスも披露されました。

ステージショーでは、『Love Seeker』に加え、『WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント』を華麗に披露しました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post JO1登場!御堂筋ランウェイ2024「御堂筋ファッションランウェイ」 appeared first on Dtimes.