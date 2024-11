G-DRAGON、7年4ヶ月ぶりのカムバックに世界が熱狂！今だから聴きたい大ヒット曲をチェック

BIGBANGのG-DRAGONが、デジタルシングル「POWER」で約7年4ヶ月ぶりにカムバック。世界中の音楽ファンから早くも大きな反響を得ています。そこで今回は、今もう一度振り返りたい、G-DRAGONのソロ曲をミュージックビデオが公開されているものを中心にまとめてみました。

◆1stアルバム「Heartbreaker」/2009年

2009年にリリースされた1stソロアルバム「Heartbreaker」のタイトル曲。ミュージックビデオでは軽快なダンスから傷ついた心を表す感情の演技も披露しています。

「HEARTBREAKER」/「Heartbreaker」タイトル曲

「BREATHE」/「Heartbreaker」収録曲

「A BOY」/「Heartbreaker」収録曲

◆1stミニアルバム「One of A Kind」/2012年

「CRAYON」/「One of A Kind」タイトル曲

「THAT XX」/「One of A Kind」収録曲

「ONE OF A KIND」/「One of A Kind」収録曲

◆2ndアルバム「COUP D`ETAT」/2013年

「WHO YOU?」/「COUP D`ETAT」タイトル曲

「COUP D`ETAT」/「COUP D`ETAT」収録曲

「ピタカゲ (CROOKED)」/「COUP D`ETAT」タイトル曲

◆3rdアルバム「KWON JI YONG」/2017年

「無題」/「KWON JI YONG」タイトル曲

G-DRAGONの1stミニアルバム「One of A Kind」タイトル曲で、曲名はクレイジー(Crazy)とG-DRAGONを合わせた造語になっています。ミュージックビデオで彼は女装をしたり医者に変身するなど、多様な姿を見せています。「One of A Kind」の収録曲で、ミュージックビデオではまだデビュー前だったBLACKPINKのジェニーが恋人役を演じており、注目の新人として話題を集めました。「One of A Kind」の最初のトラック。ミュージックビデオの終盤には、メンバーのSOLが登場し、2人で音楽に身を任せる姿が目を引きます。「CROOKED」や「WHO YOU?」など、G-DRAGONを代表する楽曲が収録された2ndアルバム「COUP D`ETAT」。同名のタイトル曲「COUP D'ETAT」は、先立って行なわれたソロワールドツアーのファイナルでも披露され話題を呼んだ。2ndフルアルバム「COUP D`ETAT」のタイトル曲の一つ。ミュージックビデオの撮影現場には1000人のファンが招待され、G-DRAGONとノリノリで音楽を楽しむ姿が印象的です。アルバム名と同名の「COUP D'ETAT」は、平凡になることを拒否し、気軽に真似をするのは止めてほしいと警告する歌詞が魅力的な楽曲。ミュージックビデオには顔を黒く塗ったG-DRAGONが登場し、黒、白、赤などの強烈なカラーの対比も印象的です。「COUP D`ETAT」のタイトル曲の一つ。G-DRAGON流の明るい失恋ソングとして、彼と言えばこの曲を思い浮かべるK-POPファンも多い一曲です。「COUP D'ETAT」以来、4年ぶりのソロアルバムでG-DRAGONの名前クォン・ジヨンがそのままタイトルにつけられ「KWON JI YONG」。アルバム「KWON JI YONG」のタイトル曲で、別れた恋人を恋しく思う気持ちを歌っており、人間“クォン・ジヨン”が伝えたい話が率直に収められました。