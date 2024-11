そらるが5年ぶりに幕張メッセで開催したバースデーライブで、6枚目となるアルバム『ユメトキ』の発売を発表した。このバースデーライブは<SORARU Birthday 2024 VOCALOID Cover Live -空祭り->と銘打ち、11月2日「前編 宵神楽(よいかぐら)」、11月3日「後編 明神楽(めいかぐら)」と2日間にわたり開催された。2014年以前と2015年以降のボカロカバー曲がそれぞれ披露される構成で、幕張メッセに集まったファンを大いに魅了し、異なるセットリストと過去最多の楽曲数で贈るステージには熱気が溢れた。

『ユメトキ』



発売日:2025年2月12日(水)CD特設サイト:https://yumetoki.soraruru.jp商品形態:[初回限定盤] CD+DVD ¥3,960(tax in) / PCCA-06364[通常盤] CD only ¥2,750(tax in) PCCA-06365[豪華盤] CD+ビジュアルブック+オリジナルグッズ ¥7,150(tax in) BRCA-00153*PONY CANYON SHOPPING CLUB・チエリコチカショップ限定発売元:ポニーキャニオンSound Produce:堀江晶太Jacket Illustration:ハナ・初回限定盤 DVD収録内容DVDディスク:そらるの小旅行(仮)・豪華盤 収録内容そらるの本(仮)、オリジナルショルダーバッグ※内容は変更となる場合がございます・初回生産共通特典ランダムブロマイド※5種のうち1種。イベントに参加できる当たりブロマイドあり※イベント詳細は後日発表「リリースパーティ」シリアルコード抽選券イベントタイトル:CD 購入者限定イベント『リリースパーティ』日程:2025年4月6日(日)会場:Zepp Haneda(TOKYO)チケット料金:5,500円(税込) ※別途ドリンク代スケジュール:申込期間 2025年2月12日(水)18時〜2月24日(月・祝)23時59分※2025年2月28日(金)より当選通知予定『ユメトキ』店舗別オリジナル特典・Amazon.co.jp特典:メガジャケ・全国アニメイト(通販含む):アクリルキーホルダー・楽天ブックス:A4クリアポスター+オリジナル配送パック・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ・タワーレコード:スマホショルダーストラップ・HMV:缶バッジ・チエリコチカショップ:4カットフォトシート(チエリコチカver.)・PONY CANYON SHOPPING CLUB:4カットフォトシート(PCSCver.)・他応援店:ポストカード