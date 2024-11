『美女と野獣』『アラジン』を超えるディズニー映画全世界No.1ヒット作『ライオン・キング』

その“はじまり”の物語となる『ライオン・キング:ムファサ』が2024年12月20日に公開されます。

そんな『ライオン・キング:ムファサ』タカ役声優をつとめるTravis Japanの松田元太が大阪・光の饗宴2024 開宴式に登壇しました☆

大阪・光の饗宴2024 開宴式

開催日:2024年11月3日(日・祝)

『美女と野獣』『アラジン』を超えるディズニー映画全世界No.1ヒット作『ライオン・キング』

その“はじまり”の物語となる『ライオン・キング:ムファサ』

息子シンバを命がけで守ったムファサ王と、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカーの若き日の兄弟の絆を描く、『ライオン・キング』原点にしてはじまりの物語。

冷酷な敵ライオン、キロスから群れを守るため新天地を目指す旅の過程で孤児から王へ運命を切り拓くムファサと、彼の運命を変える“弟”タカ(若き日のスカー)。

血のつながりを超えた≪兄弟の絆≫に隠された驚くべき秘密が、心をゆさぶる楽曲にのせて超実写版で描かれます。

「大阪・光の饗宴2024」開催初日の11月3日(日・祝)に、 「御堂筋ランウェイ2024」及び「大阪・光の饗宴2024 開宴式」 を大阪のメインストリート「御堂筋」で開催。

午後から実施される「御堂筋ランウェイ2024」では、東京ディズニーリゾートのスペシャルパレードや、豪華アーティスト陣によるパフォーマンスで盛り上がる「大阪・光の饗宴2024」

そのフィナーレとなるイルミネーションの点灯式「大阪・光の饗宴2024 開宴式」に、『ライオン・キング:ムファサ』でタカ役超実写プレミアム吹替版声優を務める松田元太さんが登壇!

開宴式が『ライオン・キング:ムファサ』特別プログラムで実施されました。

イベントには、過去のディズニー映画で声優をつとめた高橋茂雄さん(サバンナ)、天才ピアニストの2人も登場。

開宴式を盛り上げました。

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

