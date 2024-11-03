BLACKPINK ロゼ、番組に出演することなく「人気歌謡」で2週連続1位に！
BLACKPINKのロゼとブルーノ・マーズのコラボ曲「APT.」のシンドロームが続いている。
韓国で3日に放送されたSBS「人気歌謡」では、「APT.」、aespaのKARINAのソロ曲「UP」、aespaの「Whiplash」が1位候補になり、ロゼは番組に出演することなく、1位を獲得した。
「APT.」は12月6日のロゼのカムバックを控えて発売された先行公開シングルで、韓国の“アパートゲーム”に着想を得た曲だ。
「APT.」は発売直後、韓国の音楽配信サイトで1位を席巻し、“パーフェクトオールキル”を達成した。また、Spotifyのアメリカチャートで1位になり、合計40地域のiTunesチャートで1位を獲得するなど、グローバルな人気を集めている。
ロゼは「APT.」で米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で8位になり、英オフィシャルシングルチャート「TOP 100」で2位を記録してキャリアハイを更新している。
この日「人気歌謡」には、DXMON、THE BOYZ、DreamNote、BEWAVE、SAY MY NAME、STAYC、ILLIT 、AMPERS＆ONE、aespa、82MAJOR、ODD YOUTH、EJel、ITZY、Kep1er、KISS OF LIFE、Kik5o、tripleS VV、PURPLE KISSらが出演した。
韓国で3日に放送されたSBS「人気歌謡」では、「APT.」、aespaのKARINAのソロ曲「UP」、aespaの「Whiplash」が1位候補になり、ロゼは番組に出演することなく、1位を獲得した。
「APT.」は12月6日のロゼのカムバックを控えて発売された先行公開シングルで、韓国の“アパートゲーム”に着想を得た曲だ。
ロゼは「APT.」で米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で8位になり、英オフィシャルシングルチャート「TOP 100」で2位を記録してキャリアハイを更新している。
この日「人気歌謡」には、DXMON、THE BOYZ、DreamNote、BEWAVE、SAY MY NAME、STAYC、ILLIT 、AMPERS＆ONE、aespa、82MAJOR、ODD YOUTH、EJel、ITZY、Kep1er、KISS OF LIFE、Kik5o、tripleS VV、PURPLE KISSらが出演した。