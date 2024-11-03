»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¿·ºîÀ½ºî¤Ï½Å°µ¡ÖÉÏË³¤¯¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡²ñ¾ì¤Î´ÆÆÄ¥³¡¼¥ë20ÉÃ¡ª»Ò¤É¤â¥Õ¥¡¥óÁý¤¨´¶¼Õ
¡¡±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹ 2024¡äµï¼ò²°¥´¥¸¥é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£1Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º31ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎBGM¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¿·ºî±Ç²è¤Î¹ðÃÎ±ÇÁü
¡¡¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î¿·ºî±Ç²èÀ©ºî¤Ï¡¢1Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX¤Ï»³ºê´ÆÆÄ¤¬Â³Åê¡£¸ø³«Æü¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÌ¤È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ºê´ÆÆÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿Âç¿Í¡õ»Ò¤É¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµ®¡ªµ®¡ªµ®¡ª¡×¤È10ÉÃ¤Û¤É¤Î¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¡¢Çï¼ê³åºÓ¡£¤½¤·¤Æ»³ºê´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥´¥¸¥é¤Î¿·ºî¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ê¤ê¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó10ÉÃ¤Û¤É¡Öµ®¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¿·¾ðÊó¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¡¢»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÈ¯É½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤È¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Ëµ¯¤¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤óÂç¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¿·ºîÀ½ºî¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ê¿·ºî¤Ø¤Î¡Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÄ©¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÏË³¤¯¤¸¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Øµï¼ò²°¥´¥¸¥é¡Ù¤Ï¡¢ÎòÂåºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¤ä´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ä¤¤¤Æµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ã¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¡ä¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ºòÇ¯¤Ï¡ã¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹ 2023¡ä³«ºÅ¤ÈÆ±Æü¤Ë¡¢¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿»³ºê´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎBGM¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¿·ºî±Ç²è¤Î¹ðÃÎ±ÇÁü
¡¡¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î¿·ºî±Ç²èÀ©ºî¤Ï¡¢1Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX¤Ï»³ºê´ÆÆÄ¤¬Â³Åê¡£¸ø³«Æü¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÌ¤È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾ðÊó¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¡¢»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÈ¯É½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤È¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡Á¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Ëµ¯¤¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤óÂç¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¿·ºîÀ½ºî¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ê¿·ºî¤Ø¤Î¡Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÄ©¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÏË³¤¯¤¸¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Øµï¼ò²°¥´¥¸¥é¡Ù¤Ï¡¢ÎòÂåºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¤ä´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ä¤¤¤Æµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ã¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¡ä¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ºòÇ¯¤Ï¡ã¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹ 2023¡ä³«ºÅ¤ÈÆ±Æü¤Ë¡¢¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿»³ºê´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£