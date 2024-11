Ayumu Imazu、客演にNOAとNovel Coreを迎えた新曲を配信リリース！東京公演にも出演決定

今年1月にリリースした楽曲「Obsessed」がアジア各国のチャートを席巻し話題となっているZ世代グローバルアーティストAyumu Imazuが、NOAとNovel Coreを客演に迎えた新曲「SOLO(feat. NOA, Novel Core)」を1日に配信リリースした。「SOLO(feat. NOA, Novel Core)」は、ソロアーティストシーンを牽引する3名が織りなしていく特別なコラボレーションが実現した1曲。

アレンジメントはBE:FIRSTやSuperflyなどの楽曲プロデュースを務め、幅広い活動を行う日本を代表するプロデューサーMONJOEが担当。本楽曲は脈を打つようなヒップホップトラックに3名の“ソロアーティスト”としての強い意志を感じる歌とラップが乗った特別な逸曲に。YouTubeではOfficial Audioも公開中。また「Ayumu Imazu Documentary『SOLO(feat. NOA, Novel Core)』RECORDING/INTERVIEW ver.」のドキュメント映像がAyumu ImazuのYouTubeチャンネルにて公開された。映像は「SOLO(feat. NOA, Novel Core)」のレコーディングに密着し、楽曲制作からイベント開催までを語った3人のインタビューを収録している。ここでしか見ることが出来ない貴重なメッセージとなっている。Ayumu Imazuは11月15日(金)、11月16日(土)に自身初となる自主企画LIVE「AYUMU IMAZU presents “SOLOS”」を東京・Spotify O-EASTにて2daysで開催。11月15日(金)にはNovel Core、11月16日(土)にはNOAの出演が決定しており、両アーティスト共にAyumu Imazuとの親交も深く、共に切磋琢磨してきた“ソロ”アーティストを迎える注目のイベントで、両日公演共に完売となっている。日本とアメリカに拠点を置き活動しグローバルなセンスを持つAyumu Imazu。韓国で徹底的に磨かれたヴォーカルとパフォーマンスで魅了するNOA。洗練されたワードセンスと卓越したラップスキルを武器にもつNovel Core。自主企画LIVE「AYUMU IMAZU presents “SOLOS”」を更に熱くする事は間違いないだろう。さらに、「SOLO(feat. NOA, Novel Core)」のリリースを記念して、楽曲ダウンロードキャンペーン(ライブ来場者及び会場限定)も開催中。本キャンペーンは、「AYUMU IMAZU presents “SOLOS”」の来場者及び会場限定での実施となり、対象のダウンロードサービスにて同楽曲をダウンロード購入した全ての人に同楽曲のジャケットステッカーがプレゼント。また、その中から抽選で「Ayumu Imazu直筆サイン入り SOLO トートバッグ」がプレゼントされるといった豪華な内容になっている。応募方法などの詳細は各キャンペーンサイトでチェックできる。

■リリース情報

デジタルシングル「SOLO(feat. NOA, Novel Core)」

配信中

配信サイトはこちら

リリース記念 楽曲ダウンロードキャンペーンサイトはこちら



■公演情報

自主企画LIVE「AYUMU IMAZU presents “SOLOS”」

2024年11月15日(金)(SOLD OUT)

東京・Spotify O-EAST

OPEN 17:30 / START 18:30

出演 Ayumu Imazu・Novel Core



2024年11月16日(土)(SOLD OUT)

東京・Spotify O-EAST

OPEN 16:30 / START 17:30

出演 Ayumu Imazu・NOA



<チケット>

All Standing:¥7,000(税込・別途入場時1ドリンク代)



LIVE詳細はこちら



