¼éÈ÷Îý½¬¤¹¤ë¶áÆ£¡Ê»£±Æ¡¦·ê°æÍ§Íü¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡Âè6Àï¡¡DeNA¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê3Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë

¡¡2¾¡3ÇÔ¤È¸å¤¬¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¶áÆ£·ò²ð¤¬¡Ö5ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÉüµ¢¸å½é¤á¤Æ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¡£¡Ö3ÈÖ±¦Íã¡×¤ËÌøÅÄÍª´ô¡¢¡Ö6ÈÖ»°ÎÝ¡×¤Ë·ª¸¶ÎÍÌð¤È³«ËëÅö½é¤Ë¶á¤¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥º2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ëÍ­¸¶¹ÒÊ¿¡£

¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎDeNAÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
¡¡2¡¡Í·¡¡º£µÜ·òÂÀ
¡¡3¡¡±¦¡¡ÌøÅÄÍª´ô
¡¡4¡¡°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5¡¡º¸¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡6¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡7¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡8¡¡Êá¡¡¹ÃÈåÂóÌé
¡¡9¡¡Åê¡¡Í­¸¶¹ÒÊ¿

 