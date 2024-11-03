BE:FIRST、初のワールドツアー開催
BE:FIRSTが本日2024年11月3日にデビュー3周年を迎え、『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』と題して開催されたYouTube生配信にて、2025年に自身初となるワールドツアーを開催することを発表した。
2021年11月3日、デビューシングル「Gifted.」をリリースすると、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN HOT 100』週間1位をはじめとする各種音楽チャート40冠を達成。「Bye-Good-Bye」「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」と立て続けにリリースされる作品は音楽チャートを席巻、各音楽番組や大型音楽フェスへの出演、デビューから2年4ヶ月の早さで東京ドーム公演を成功させ、12月からは4都市9公演を回るドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞の開催も控えているなど、今の日本の音楽シーンを語る上では欠かせない存在となったBE:FIRST。
＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” ＞
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2024年12月21日、12月22日
東京ドーム
2025年1月8日、1月9日
福岡・みずほPayPayドーム福岡
2025年1月18日、1月19日
大阪・京セラドーム大阪
2025年1月30日、2月1日、2月2日
◆チケット詳細：https://befirst.tokyo/tour/2BE/
BE:FIRST「Sailing」
Pre-Add / Pre-Save：https://avex.ffm.to/befirst_sailing
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